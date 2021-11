Sicuramente uno dei maggiori piaceri dell’inverno è starsene all’interno di una vasca calda e profumata. Accompagnati magari da un bel libro, dalla musica e perché no da una tisana rilassante. Il tempo scorre e non ci accorgiamo che passano le ore, immersi e persi nel piacere psicologico del nostro bagno. Oggi sono innumerevoli i prodotti che possiamo trovare per rendere piacevole la nostra sosta in vasca. Vedremo in questo articolo questo sale italiano apprezzato nel Mondo che non è buono solo in cucina ma è un elisir di relax. Un altro dei nostri prodotti eccezionali che possiamo vantare di avere anche a livello internazionale.

Una storia di battaglie e di guerre

Le saline di Cervia, in Romagna, sono state al centro per decenni di guerra e anche fratricide nel periodo del Rinascimento italiano. Consapevoli dell’importanza del sale sia in cucina che nel mantenimento degli alimenti, gli Stati italiani, quello della Chiesa compreso, se le davano di santa ragione. Tutto pur di mettere le mani in esclusiva su questo “oro bianco” che allora veniva così chiamato. Coloro che hanno l’abitudine di fare le vacanze in Romagna conosceranno sicuramente la bontà di questo sale usato in cucina. Meno sanno però, che grazie alla sua ricchezza di nutrienti, è considerato anche un elisir di relax.

Questo sale italiano apprezzato nel Mondo che non è buono solo in cucina ma è un elisir di relax

Scorrendo la tabella dei suoi tantissimi ingredienti, il sale di Cervia è ricco di:

iodio e zinco;

ferro e rame.

Minerali che secondo la scienza sarebbero in grado di combattere efficacemente la cellulite e la ritenzione idrica. Ma, attenzione che questi nutrienti sono studiati anche in cosmetica per riequilibrare il pH della pelle, salvaguardandone l’elasticità.

Tutti i benefici della haloterapia

Sicuramente alcuni dei nostri Lettori avranno beneficiato delle terapie della cosiddetta “grotta di sale”. Soprattutto nelle località termali, queste zone permettono al paziente di effettuare delle inalazioni di cloruro di sodio. In molte di queste strutture vengono infatti riprodotte le condizioni di un microclima controllato che prevede la nebulizzazione delle particelle di sale. Cosa che avviene anche con il nostro sale di Cervia. Questo tipo di trattamento, che sarebbe benefico per la respirazione, prende il nome di haloterapia. E anche gli studi internazionali ne confermerebbero i benefici per la salute di chi li esegue. Anche senza recarci in Romagna, i sali di Cervia sono acquistabili on line e nei negozi di prodotti erboristici di bellezza. E per gli appassionati di sali da bagno, ecco il nostro approfondimento che potrebbe essere davvero utile.

