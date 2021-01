Molti di noi rimpiangono i bei vecchi tempi. Gli anni in cui si era giovani, e da poco ci si era comprati la prima automobile. Il periodo in cui la generazione nata tra gli anni ‘50 e ‘60 viveva il suo massimo splendore, nel pieno dell’edonismo in arrivo dagli Stati Uniti di Ronald Reagan. Stiamo parlando ovviamente degli anni ‘80

Erano anche anni di ottima musica: dall’America si sentivano gli assoli del rock di Bon Jovi, di Van Halen, dei Metallica. Il Regno Unito ci portava i successi planetari di Elton John e Dawid Bowie, e tanti altri. Ed in Italia, si affacciava sulle scene un giovane rocker destinato a fare la storia della nostra musica: Vasco Rossi.

Per cui, a volte sarebbe bello tornare in un posto che ci faccia viaggiare in quei magnifici anni, anche solo per il tempo di una cena. Siamo fortunati, perchè questo posto esiste davvero: questo ristorante ci porterà indietro negli anni ‘80.

Il leggendario pub

Per molti appassionati, l’Hard Rock Cafè non ha bisogno di presentazioni. Questo ristorante ci porterà indietro negli anni ‘80. Si tratta di un’enorme catena di pub, fondata a Londra negli anni ‘70, ma che si è espansa a livello mondiale soprattutto negli anni ‘80.

La bellezza di questi locali sta negli interni. Infatti i muri di questi pub sono tappezzati da chitarre, dischi d’oro, indumenti, tutti originali ed appartenuti alle più grandi star del rock. Basta fare due passi al suo interno per essere immediatamente catapultati indietro di 40 anni, ai tempi d’oro della musica.

Un brand mondiale e dalla buona cucina

L’Hard Rock Cafè è diventato ormai un brand così di culto che dappertutto possiamo trovare persone di ogni età con le magliette con il suo famosissimo logo. Per molti, è un vanto poter sfoggiare le t-shirt del celebre pub, che indicano sempre anche in quale città è stata acquistata. Si trova anche in tre città italiane: Firenze, Roma e Venezia.

E se non ci si lascia conquistare dal merchandising, magari sarà la cucina a farlo. Vengono infatti servite enormi (ed ottime) porzioni di hamburger con patatine, il cibo più rock n’ roll che ci sia.

Insomma andare in questo ristorante ci porterà indietro negli anni ‘80, facciamoci un salto se vogliamo rituffarci nei nostri ricordi.