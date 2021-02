Ogni cane ha un proprio carattere e un proprio grado d’iperattività. Esistono animali più docili, altri più vispi e molti soffrono persino di stati di ansia e depressione. La soluzione in questi casi è la giacca calmante, un dispositivo per cani consigliato da molti medici veterinari. Questo rimedio per cani serve a frenare ansia e iperattività e a proteggerli da rumori intensi. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende, tuttavia, mostrare come poter ricreare in casa un medesimo effetto calmante, con un oggetto d’uso comune.

Cosa sono le giacche calmanti

Questo è un dispositivo per cani che sembra contrastare efficacemente ansia, depressione e la tensione dell’animale durante viaggi o situazioni particolari. I Lettori, padroni di un cane, lo sanno: una delle maggiori sofferenze per il cane è il rumore molesto dei fuochi d’artificio. Per molti animali questo rumore provoca ansia e paura. Questi indumenti calmanti nascono con l’intento di avvolgere alcune zone del corpo del cane e conferirgli un senso estremo di protezione. Questo rimedio per cani serve a frenare ansia e iperattività e a proteggerli da rumori intensi. Un po’ come accade con i bambini, anche per i cani l’avvolgimento in fasce conferisce all’animale rassicurazione e sostegno.

Lo stesso potere antistress con un foulard

Il costo di questi dispositivi non è indifferente, ma comunque è utile sperimentare un effetto simile prima di un eventuale acquisto. Per farlo, è possibile utilizzare una sciarpa o un foulard con cui cingere il proprio cane. Attenzione a non stringere troppo e a lasciare al cane l’agio di muoversi. Posizionare il centro della sciarpa sul collo del cane (all’altezza della gola) e incrociare le due estremità sulle spalle del cane. Ridiscendere verso la pancia, incrociare nuovamente le due estremità e risalire, per annodare il tutto sulla schiena del cane. La sciarpa dovrebbe presentare due incroci: uno sotto la pancia del cane e uno sopra la schiena. La pressione di questi punti precisi del corpo e la protezione che la sciarpa conferisce in queste zone, hanno un potere calmante sull’animale. Questo rimedio per cani serve a frenare ansia e iperattività e a proteggerli da rumori intensi.

Un altro metodo calmante

Per rassicurare ancor più l’animale, specie durante rumori molesti, consigliamo anche un massaggio all’altezza delle orecchie. Far scorrere il pollice sull’orecchio canino, partendo dalla base e fino ad arrivare alla punta finale. Poi, con entrambe le mani, bisogna leggermente spingere verso l’esterno le orecchie, quasi tirandole leggermente. Esercitare un movimento rotatorio di carezza proprio al centro della testa, tra le due orecchie. In ultimo, muovere il singolo orecchio in senso rotatorio. Bisogna operare l’intera fase di massaggio con molta delicatezza. Le orecchie sono una zona estremamente sensibile per il cane. Il risultato è un forte potere tranquillante, specie durante il forte rumore provocato dai fuochi d’artificio.