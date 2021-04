Sta diventando sempre più difficile non essere preda del consumismo e trovarsi quindi ad acquistare oggetti futili e non necessari. Nonostante ciò continuano ad esserci molte persone che preferiscono attendere prima di procedere con l’ennesima spesa. E vedere se, in qualche modo, quel problema o quel bisogno può essere risolto, oppure raggiunto, in maniera diversa. Ad esempio, con un metodo naturale che non richieda per forza denaro.

Il passaparola

Alcuni metodi naturali, sebbene siano considerati come rimedi della nonna, presentano in realtà delle basi con valenza scientifica. Prendiamo ad esempio la cura della salvia per l’igiene orale. Questo difatti non è altro che un modo per sfruttare le qualità antibatteriche di questa erba aromatica. Al contrario altre tecniche, per quanto siano diffuse e conosciute, non hanno dei riscontri di efficacia o di scienza. O, per meglio dire, non ne hanno ancora. Ma, probabilmente, potrebbero rivelarsi efficaci lo stesso. È con questo spirito che presentiamo il prossimo interessantissimo metodo. Infatti questo rimedio per allontanare le mosche da casa sta incuriosendo davvero chiunque ed il motivo è straordinario.

Una ragnatela

Oggi sveleremo un metodo che, per quanto suoni strano e bizzarro, potrebbe incredibilmente avere una spiegazione plausibile. E anche se nonostante ad oggi non ci siano studi in grado di sostenerne l’efficacia, è comunque interessante vedere come si sia diffuso nel nostro paese. Difatti questo rimedio per allontanare le mosche da casa sta incuriosendo davvero chiunque ed il motivo è straordinario. Ci riferiamo al metodo che dice di mettere sul davanzale o sul terrazzo una maglietta con disegnato sopra il numero 58. Potrà sembrare incredibile ma chi ne giura l’efficacia sostiene sia in grado di allontanare le mosche dal perimetro domestico.

La mosca infatti, sempre secondo questa teoria, confonderebbe le linee che compongono il numero 58 con una ragnatela. E di conseguenza farebbe di tutto per stare alla larga da essa. Come dicevamo nulla è provato, ma alcuni esperti non negano del tutto questa possibilità. D’altronde le capacità visive di questo animale sono estremamente diverse dalle nostre, e andrebbe studiata quindi questa plausibile reazione. In attesa di ciò, rimane comunque una tecnica molto affascinante da scoprire. Dunque la prossima volta che fuori una finestra o un negozio troveremo una maglietta con un 58 sopra, sapremo il motivo.