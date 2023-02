Questo razza di cane italiana poco conosciuta ama i bambini ed è ottima per fare la guardia

Sempre più Italiani hanno un animale domestico. Alcuni sembrano essere di moda. I Golden retriever ed i Setter, ad esempio, sarebbero tra i più amati secondo le statistiche ENCI. Ma esistono tantissimi cani cui guardare per ragioni diverse.

Certo la scelta di un trovatello al canile è sempre una validissima alternativa. Anche considerato il bisogno di sostegno di cui hanno bisogno queste strutture. Ma anche tra i cosiddetti cani di razza c’è molto da conoscere e tra cui scegliere. Non è necessario spendere grosse cifre, come con la razza di cane più costosa al Mondo. Si tratta solo di cercare un cane con un’indole consona alle nostre esigenze, come potrebbe capitare nel caso del cane da pastore bergamasco. Questo razza di cane italiana poco conosciuta ama i bambini ed anche gli anziani.

Da migliaia di anni protettivo ed affettuoso

Per descriverlo possiamo partire dalla sua storia, visto che l’attività che ha compiuto per millenni ha contribuito a definire il suo temperamento davvero notevole. Il pastore bergamasco era un cane che conduceva le greggi lungo l’arco alpino. Si è abituato così alla fatica ma anche alla protezione e alla gestione delle situazioni difficili. Oltre ad una grandezza consona (un esemplare maschio arriva a pesare 38 kg), il pastore bergamasco ha un impatto visivo unico. Ha un folto pelo scuro, che talvolta termina in veri e propri boccoli (e talvolta) grumi. Qualcuno lo definirebbe rustico, se non nascondesse uno sguardo dolce ed attento.

Ma il suo carattere è l’origine del suo successo. Protegge istintivamente il gruppo dalle minacce esterne, senza però essere aggressivo o violento. Mentre per chi è parte della propria famiglia di riferimento ha un occhio di riguardo particolare. Proprio per questo normalmente si ritiene un grande compagno di giochi, anche per i bambini. Può svolgere dunque una duplice finalità che risulta molto utile per chi abita in case singole fuori città e che cercasse un cane da guardia di primo livello.

Molti però sono perplessi dalla gestione del pelo, che apparentemente sembra quasi caprino, visto che termina in grumi o boccoli. I padroni di questa razza segnalano al contrario una facilità gestionale del problema insospettabile. Quale è il trucco per evitare che il mantello diventi un problema?

Semplice, la prevenzione di aree critiche con una tosatura una volta all’anno, e un po’ più di attenzione nella fase di asciugatura durante il bagno per evitare la formazione di eccessive spirali di pelo. Inoltre, è bene usare un paio di forbici di tanto in tanto per tagliare le aree in cui il pelo si può aggrumare più facilmente, come sotto alla coda o attorno alle orecchie. In questo modo eviteremo che materiale esterno si possa sedimentare. Sembrerà strano, ma il pastore Bergamasco non assiste ad una perdita di pelo annuale.

Il consiglio è comunque quello di favorire un po’ di moto giornaliero visto la mole. Tra le razze italiane, forse è una delle meno considerate. Peccato, perché potremmo scoprire un cane che tantissime doti.