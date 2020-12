Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha visitato la Sardegna non può aver certamente dimenticato il pane carasau. Prodotto imprescindibile della tavola sarda, questo pane è riuscito nel corso del tempo a conquistare anche moltissimi buongustai della terra ferma.

Ma esiste un trucco che solamente i sardi conoscono per riuscire a creare dei piatti facili e buonissimi. Infatti, questo prodotto sardo può aiutare a creare piatti buonissimi seguendo questo trucco. Scopriamo insieme come.

Il prodotto sardo della tradizione

Chiamato anche carta da musica in onore della sua sottigliezza, il pane carasau è un prodotto imprescindibile delle tavole sarde. Questo pane, sottile e croccante, ha le sue radici nell’entroterra isolano, quello selvaggio e misterioso che ancora pochi turisti conoscono.

La professione più comune in quelle zone era, infatti, la pastorizia, lavoro che richiede di passare lunghi periodi lontano da casa. Come ovviare, quindi, alla mancanza di pane e pasta durante questi periodi?

Le matrone sarde si ingegnarono creando un pane tanto buono quanto resistente alle intemperie. Il pane carasau, infatti, è capace di resistere svariati mesi quando conservato nella maniera giusta, senza perdere niente in gusto e croccantezza. Inoltre, quando trattato nella maniera giusta, questo prodotto poteva trasformarsi in un degno ingrediente da cucina.

Il trucco che solamente i sardi conoscono

Il pane carasau può diventare un elemento da utilizzare in cucina quando trattato adeguatamente. Il segreto sta nel bagnare il pane, ma nel modo giusto, in maniera che non diventi troppo morbido.

Il trucco sta nel bagnarlo solamente da un verso e lasciarlo ammorbidire per pochi minuti in un piatto. Una volta fatto, questo prodotto diventa perfetto per accompagnare piatti a base di carne oppure come base per delle classiche uova fritte.

Un ulteriore preparazione, perfetta per i più golosi, è quella di utilizzarlo per creare dei dolci con la crema al cioccolato. Basterà, infatti, bagnare il pane carasau, spalmarvi sopra la crema e poi arrotolare il prodotto sardo su sé stesso. Si otterranno, così, degli involtini buonissimi da mangiare.

Ecco, dunque, perchè questo prodotto sardo può aiutare a creare piatti buonissimi seguendo questo trucco.