Sempre più persone hanno iniziato ad affidarsi a rimedi naturali per combattere problemi fisici. Le piante non sono però prive di effetti collaterali. I prodotti a base di menta, ad esempio, possono essere letali per i bambini piccoli, come spiegato in un precedente articolo. Prima di assumere o utilizzare una sostanza dobbiamo conoscerli bene. Ecco quindi perché questo prodotto naturale viene usato da molti di noi ma può rovinarci la pelle se non facciamo attenzione soprattutto in primavera ed estate.

Una pianta ricca di proprietà

Parliamo dell’iperico, pianta che produce degli inconfondibili fiori gialli ed è nota anche come scacciadiavoli ed erba di San Giovanni. L’iperico non è soltanto bello, ma anche ricco di proprietà benefiche. È infatti un integratore spesso usato per combattere stati d’ansia e di depressione. L’iperico è anche un fedele alleato per molti contro vampate di calore e per depurare il fegato. Ovviamente prima di iniziare a prenderlo dobbiamo chiedere consiglio al nostro medico!

C’è però una parte del nostro corpo su cui l’iperico sembra funzionare particolarmente bene: la pelle. Prodotti a base di iperico come olio e pomate sono infatti molto usati per alleviare i più comuni fastidi e problemi che colpiscono la pelle. Molto quindi lo usano contro abrasioni, cicatrici, infiammazioni e ustioni. C’è però un problema: questo prodotto naturale viene usato da molti di noi ma può rovinarci la pelle se non facciamo attenzione soprattutto in primavera ed estate.

Attenzione al sole

L’iperico raggiunge il picco di fioritura intorno al 24 giugno, motivo per il quale è chiamato erba di San Giovanni. I suoi fiori gialli, poi, ci ricordano il sole. L’iperico è quindi spesso associato alla bella stagione e al bel tempo. Anche le sue proprietà lo confermano: è infatti ottimo contro ustioni e scottature solari. Dobbiamo però fare molta attenzione. Non tutti sanno infatti che l’iperico rende la nostra pelle più fotosensibile.

Se ci esponiamo al sole dopo aver applicato dell’iperico sulla nostra pelle rischiamo di andare incontro alla formazione di macchie. Queste ovviamente non sono permanenti, ma potrebbero restare sul nostro corpo a lungo. Il consiglio è quindi quello di non esporsi al sole dopo aver usato l’iperico sulla pelle ma di coprire l’area interessata o aspettare un po’ prima di uscire!