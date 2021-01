Il calcare è il nemico numero 1 di ogni doccia. Ma anche di ogni lavandino, bidet, lavabo. Insomma, è il nemico di tutti i bagni, ma anche di tutte le cucine.

Il calcare, o per meglio dire nel nostro caso l’incrostazione calcarea, è una patina dalla consistenza gessosa che si forma su alcune superfici. Si forma quando l’acqua è ricca di calcio e magnesio e può limitare l’uso di alcuni elettrodomestici o delle tubature. Difatti, non è infrequente che il soffione della doccia smetta (apparentemente) di funzionare all’improvviso. In casi come questo, il problema potrebbe non essere così grave come si pensa, ma derivare da un accumulo di calcare.

Le soluzioni presenti sul mercato sono numerose, ma potremmo anche scoprire che questo prodotto elimina il calcare e si trova già nel nostro bagno.

Qual è? Scopriamolo subito insieme.

Questo prodotto elimina il calcare e si trova già nel nostro bagno

Sia che in casa abitino uomini sia che vi abitino donne, il problema non sorge. In entrambi i casi il prodotto a cui ci riferiamo sarà presente perché considerato quasi un elemento essenziale nella vita di tutti i giorni. Parliamo della schiuma da barba. “Cosa c’entra con le donne?” si domanderanno in tanti. Ma la schiuma da barba equivale a quella per la depilazione col rasoio che quasi chiunque utilizza.

Basta metterne un po’ sulla superficie da disincrostare, strofinare, sciacquare ed asciugare con un panno.

È possibile fare la stessa cosa con i gioielli (meglio evitare le pietre preziose) per farli tornare lucenti come appena acquistati.

In entrambi i casi, si ridonerà lucentezza alla superficie rovinata. O, ancor di più, si ripristinerà il funzionamento di alcune componenti della doccia o della cucina.

Con questo metodo evitiamo di comprare prodotti cari e tossici, utilizzando qualcosa che si trova già in casa nostra.