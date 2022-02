Questo prodotto economico potrebbe pulire e sgrassare pentole e fornelli e combattere la muffa ma attenzione ai rischi

Le pulizie di casa ci tolgono spesso tempo prezioso per noi stessi. Specialmente alcune tipologie di sporco possono essere davvero difficili da trattare. È il caso del grasso o dell’unto, per non parlare delle superfici annerite dei sanitari del bagno o della cucina.

Meno male che il mercato dei prodotti per la casa accorre in nostro aiuto. Spray, sgrassatori, emulsioni e creme sono una soluzione veloce al problema. Ma ci siamo mai chiesti quanto spendiamo per acquistarli?

Invece di svaligiare il supermercato di detersivi di ogni genere, solo questo prodotto economico potrebbe pulire molte delle superfici di casa. Inoltre, grazie alla sua azione igienizzante, ci solleva dal problema di dover pensare anche a batteri e microbi. Ma bisogna fare attenzione nell’usarlo, infatti esistono delle controindicazioni che è bene sapere.

Scopriamo insieme di quale prodotto stiamo parlando e come evitare di usarlo in modo sbagliato.

Un ingrediente molto utilizzato in detersivi per la casa e la cucina

Il prodotto di cui parliamo oggi è l’ammoniaca. Questo sostanza, spesso contenuta in innumerevoli prodotti per la casa, è famosa per l’elevato potere sgrassante. Ecco perché si usa per la pulizia di fornelli, forni, padelle, griglie e sporco di grasso. Ma non manca anche l’utilizzo per il bucato contro sudore, macchie di cibo e le formazioni di muffa.

Un prodotto utile e versatile ma che può diventare pericoloso se utilizzato nel modo sbagliato. Infatti, l’ammoniaca è potenzialmente tossica e corrosiva. Questa è la ragione per cui andrebbe sempre correttamente diluita in acqua (100 ml per 1 litro d’acqua). Usata su oggetti usati a contatto con la pelle (pettini, schermi, superfici di bagno e cucina) deve essere sempre risciacquata. Per tappeti e moquette, invece, occorre diluirla e nebulizzarla con uno spray.

Questo prodotto economico potrebbe pulire e sgrassare pentole e fornelli e combattere la muffa ma attenzione a rischi

Pochi sanno che l’ammoniaca, così come altri prodotti per la casa, è una sostanza particolarmente aggressiva. Non dovrebbe mai utilizzarsi per pulire il vimini, legno verniciato e altri materiali assorbenti. Chi ne fa uso dovrebbe sempre proteggere mani, mucose e viso dal contatto diretto. Pertanto, si consiglia l’uso di presidi protettivi quali mascherine e guanti in lattice o in gomma. Evitiamo anche di usarla nelle vicinanze di piante da interno che potrebbero assorbirne i fumi e morire.

Particolare attenzione, poi, deve essere fatta nel momento in cui si utilizza l’ammoniaca su una superficie che viene a contatto con altri detergenti. La reazione di ammoniaca e candeggina, per esempio, produce gas altamente tossici. Tali fumi a contatto con le vie respiratorie e la pelle potrebbero creare vesciche, infiammazioni o polmonite da intossicazione. Secondo l’ISS è fondamentale seguire le indicazioni riportare sui contenitori, così da ridurre qualsiasi effetto negativo. Ecco perché è bene evitare di usarla su abiti e oggetti appartenenti a neonati, bambini e donne incinte.

Lettura consigliata

Potrebbe essere a rischio la fertilità a causa di questi prodotti che usiamo giornalmente e composti da sostanze potenzialmente nocive