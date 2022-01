Spesso alcuni armadi possono essere disposti in luoghi poco areati come gli sgabuzzini o le dispense. In questi casi l’umidità ristagna e causa un cattivo odore di chiuso e nei casi peggiori di muffa. Ecco perché spesso vi collochiamo delle pastiglie assorbi-umidità. Un’ottima alternativa è quella di posizionare un sacchetto di bicarbonato nei cassetti. Inoltre possiamo conservare delle bustine di gel di silice che troviamo quando acquistiamo borse o zaini. Il potere disidratante di questo composto renderà i nostri cassetti estremamente asciutti. Veniamo però al nostro innovativo modo per togliere l’umidità dagli armadi.

Questo prodotto che usiamo quotidianamente per i nostri gatti vale oro per eliminare muffa, umidità e cattivi odori dai nostri armadi

Prepariamo dei sacchetti di tela 10 x 10 centimetri. Se non abbiamo della tela in casa andrà benissimo anche della garza per fasciature. All’interno mettiamo il nostro magico rimedio ossia qualche granello della sabbia per la lettiera del gatto. Non solo questi particolari granelli di silice o argilla assorbono l’umidità ma riescono anche a deodorare. L’importante è trovare un sacchetto che sia ben traspirante in modo chela sabbia in grani possa svolgere la sua funzione.

Altro suggerimento per rivestire un armadio umido

Se abbiamo dei cassetti o degli armadi particolarmente umidi, potremmo rivestirne il fondo con dei fogli di giornale. Come noto la carta utilizzata per i giornali ha un’alta capacità assorbente. Quest’ultima, infatti, viene impiegata anch’essa in sostituzione della sabbietta del gatto.

Eliminare l’umidità ed i cattivi odori dalle scarpiere

Fra i diversi armadi, spesso, quelli più interessati da umidità e cattivi odori sono le scarpiere. Le scarpe, anche se riposte in ordine e pulite, in un ambiente chiuso possono cagionare cattivi odori. In questo caso abbiamo un rimedio imbattibile da provare. Prendiamo un vasetto come quello della maionese e lo riempiamo con del sale grosso. Ora versiamo nel vasetto qualche goccia di olio essenziale di cannella. Posizioniamo il vasetto aperto nella scarpiera. La cannella oltre a profumarla delicatamente, ha un ottimo potere antibatterico e antisettico. Il sale invece aiuterà ad assorbire l’umidità.

