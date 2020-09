Questo prodotto aggiunto nel cestello della lavatrice ti sorprenderà.

Cerchiamo tutti il mezzo per rendere i nostri capi sempre più puliti e senza scoloriture. Questo prodotto aggiunto nel cestello della lavatrice ti sorprenderà. I tuoi capi saranno puliti e i colori brillanti.

Nella lavatrice metti pure del pepe nero

Il bucato è una cosa delicata. E spesso non ci accorgiamo che invece lo rendiamo molto aggressivo e con prodotti che ci promettono bianchi celestiali. A portata di mano abbiamo, nella nostra dispensa, una spezia che usiamo forse poco in cucina, ma che ci potrebbe sorprendere al momento del bucato. Il pepe nero.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questa spezia, originaria dell’India, oltre a regalarci dei piatti più appetitosi, può ben essere utilizzata come detersivo naturale. Basta aggiungerla al momento del lavaggio.

Come agisce il pepe nero in lavatrice

In lavatrice i capi subiscono un processo di deterioramento del colore, anche grazie a particelle di sapone che restano attaccate su di essi. Ancor più, se i capi ssi stendono al sole diretto, che esercita un’azione sbiadente. Per impedire questa decolorazione, nel cestello della lavatrice basta aggiungere un cucchiaio di pepe nero. Il pepe agisce durante il lavaggio con una dolce azione abrasiva. In questo modo le tracce di sapone si eliminano delicatamente, lasciando intatti i capi. I colori in questo modo si ravvivano e riacquistano forza.

Il sale grosso, il limone e l’aceto

Anche il sale ha un’azione protettiva nei confronti dei colori. Può essere aggiunto al cestello anche quando si vogliano lavare le scarpe da ginnastica, e impedirne la perdita di colore.

Anche il succo di limone può essere aggiunto al detergente per lavatrice. Il limone ha diverse proprietà, fra cui anche quella di sbiancare i bianchi e ravvivare i colori. L’aceto ha gli stessi effetti del limone e agisce anche come ammorbidente. Il suo odore scomparirà dai capi al momento di asciugarli al sole.

Ed ecco quindi una piccola serie di consigli ecologici per il vostro bucato.