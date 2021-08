Quando si parla di cancro, la delicatezza dell’argomento impone di trattarlo con le pinze. Quello che sappiamo per certo è che la prevenzione è fondamentale per scongiurare l’insorgere di questa terribile malattia. Un fattore di assoluta rilevanza è l’alimentazione, specialmente se parliamo di uno dei tumori più diffusi: quello all’intestino. La dieta che seguiamo è determinante per sconfiggere questa specifica tipologia di tumore. Un alimento fondamentale per prevenirlo è lo yogurt. Questo probiotico naturale è un concentrato di batteri buoni che abbattono il rischio di tumore all’intestino. In un precedente articolo avevamo già analizzato i benefici dello yogurt contro tumore al colon-retto e come rimedio all’ipertensione. Oggi vediamo come questo comunissimo alimento sia essenziale a tuttotondo per la salute dell’intestino.

La notizia, riportata dall’AIRC, arriva da uno studio condotto dai ricercatori della Washington University di St. Louis. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Gut, ha preso in esame circa 88.000 americani, sottoponendoli a colonscopia e catalogando le loro abitudini alimentari. Il risultato è sconvolgente. Gli uomini che mangiavano yogurt almeno 2 volte a settimana avevano il 19% di probabilità in meno di sviluppare masse tumorali nell’intestino. Non solo, gli stessi soggetti avevano il 26% in meno di sviluppare forme di tumore maligno in generale. Purtroppo, però, la ricerca ha riscontrato anche un lato negativo. Pare che queste percentuali valgano solamente per gli uomini e non per le donne. I ricercatori non ne hanno ancora capito la ragione scientifica.

Una vera e propria armatura per l’intestino

Lo studio sopracitato è rivoluzionario, poiché è il primo a mettere in luce un legame tra assunzione di yogurt e tumore all’intestino. Come detto, altri studi precedenti aveva già ipotizzato il valore dello yogurt nella prevenzione del tumore al colon-retto. In entrambi i casi, la ragione è ascrivibile alle proprietà nutrizionali dello yogurt. Questo alimento è in grado ristabilire e rafforzare la flora intestinale con un esercito di batteri buoni. Questi batteri stroncano sul nascere la formazione di polipi e masse tumorali. Gli elementi probiotici presenti nello yogurt svolgono un’azione antinfiammatoria importante. Inoltre, reintegrano le qualità semi-impermeabili del rivestimento interno dell’intestino (epitelio). È stato provato che nei casi di tumore all’intestino, la permeabilità dell’epitelio è quasi sempre instabile o compromessa. Per questi motivi, uno yogurt a colazione un paio di volte a settimana può letteralmente salvarci la vita.

