Ci troviamo nel mese dell’estate che, per alcuni versi, si rivela essere il più difficile da sopportare. Infatti, è a luglio che, come notiamo ogni anno, troviamo le giornate più afose e calde. Proprio per questo è importante correre ai ripari e per farlo possiamo seguire diverse strade. Da precauzioni come idratarsi e non uscire di casa col sole alto, al fare le giuste scelte a tavola.

Ricette trasformate

D’estate, effettivamente, il nostro approccio in cucina cambia moltissimo. Sono in tanti, infatti, a rivedere, durante questi mesi, le proprie ricette e i propri piatti forti. Cerchiamo di modificarli di modo da renderli più leggeri e, soprattutto, più salutari. Del resto, proprio perché il periodo richiede che il nostro corpo e il nostro organismo siano al massimo della forma, è sempre un’idea saggia quella di utilizzare alimenti in grado di donare nutrienti preziosi.

Questo primo piatto leggero e saporito lubrifica il cuore e protegge i vasi sanguigni

Proprio a tal proposito, oggi vogliamo parlare di un primo piatto vantaggioso per la nostra salute. In particolare, di un condimento fatto di alimenti benefici e salutari, che si riveleranno ancora più efficaci in mesi caldi e afosi come quello che stiamo vivendo. Infatti, scopriamo come questo primo piatto leggero e saporito lubrifica il cuore e protegge i vasi sanguigni. Parliamo delle saporitissime tagliatelle con radicchio e noci. Con soltanto due ingredienti, questo piatto si presenta, innanzitutto, facile da portare a termine, ma anche estremamente benefico.

Le noci, infatti, grazie alla presenza di omega 3 e di polifenoli, lubrifica il muscolo cardiaco, proteggendolo da diversi rischi e complicazioni. Oltre a migliorare la circolazione e proteggere le arterie. Dal canto suo, invece, il radicchio, altro alimento colmo di benefici per l’organismo, grazie alle antocianine dimostra un ruolo importante nella protezione delle pareti dei vasi sanguigni. Come possiamo vedere, dunque, scegliendo questo gustoso condimento, potremo preparare un piatto non troppo pesante che, al tempo stesso, apporterà incredibili benefici alla salute. Fondamentali soprattutto in estate, dove il corpo è per natura più portato ad affaticarsi e ad accusare stanchezza e debolezza.