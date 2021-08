Molti di noi quando si tratta di cucinare il pesce si sentono un po’ intimiditi. Pensano infatti che sia un ingrediente difficile da maneggiare e che renda la casa puzzolente e sgradevole. Con alcuni accorgimenti però è possibile evitare queste spiacevoli situazioni.

Oggi cerchiamo di sfatare il primo mito, spiegando come portare in tavola una preparazione facile e deliziosa. Infatti questo primo piatto di pesce gustoso e raffinato è cremosissimo anche senza panna. Vediamo insieme di cosa si tratta e come portare in tavola degli gnocchi agli scampi morbidi e setosi grazie all’impiego del fumetto di pesce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

500 grammi di gnocchi di patate di piccole dimensioni;

6 pomodorini;

olio extravergine di oliva quanto basta;

prezzemolo fresco quanto basta;

3 cucchiai da cucina colmi di concentrato di pomodoro;

mezza cipolla;

8 scampi;

sale fino e grosso quanto basta;

una carota.

Questo primo piatto di pesce gustoso e raffinato è cremosissimo anche senza panna

Prendere tutti i vegetali presenti nella lista ingredienti, lavarli e privarli delle loro parti di scarto. Poi su un tagliere da cucina affettarli finemente. Prendere una pentola, aggiungerci un filo di olio e lasciarli a rosolare a fiamma molto bassa fino a che non risulteranno dorati. Nel frattempo dedichiamoci alla pulizia degli scampi.

Laviamoli e togliamo loro sia la testa che il carapace. Mettiamo invece la polpa da parte. Riponiamo le parti coriacee nel tegame in modo da far insaporire tutte le verdure. Prendere il concentrato di pomodoro e inserirlo nella quantità indicata.

Allungare il tutto con un bicchiere di acqua. Lasciare andare a fiamma bassa per 45 minuti. In questo modo otterremo un fumetto di pesce, ovvero la salsa che renderà poi il nostro primo piatto cremosissimo. Nel frattempo tritiamo la polpa dei crostacei e rosoliamola con un filo di olio in un altro padellino per pochi minuti.

Quando poi sarà pronto il fumetto bisognerà filtrarlo con un colino, tenendo da parte il liquido, e aggiungere a questo la parte morbida dello scampo. Mettere questi due ingredienti nel mixer e frullare. Otterremo così una crema densa e saporita. A questo punto mettere a bollire gli gnocchi e tirarli via nel momento in cui vengono a galla. Lavare e tritare il prezzemolo fresco e usarlo come guarnizione.

Approfondimento

Il primo piatto di pesce che conquista il cuore e rievocare i sapori della selvaggia Sardegna