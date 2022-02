La cura della salute inizia, come molti già sanno, proprio a tavola. Infatti, scegliendo i giusti alimenti da comprare e cucinare, potremmo aiutare in diversi modi il nostro organismo, donandogli tutti i nutrienti di cui ha bisogno. In questo modo, ovviamente sempre sotto consiglio di un medico di fiducia, potremmo provare a proteggere la nostra salute, cercando di fare il possibile per renderla stabile e solida.

I cibi che potrebbero aiutare il nostro organismo, allontanando due problemi che molti temono

Il piatto che andremo a preparare sarà una semplicissima insalata, perfetta per un pranzo leggero e veloce. Iniziamo analizzando gli ingredienti che la compongono e partiamo dalla lattuga, elemento cardine di questa insalata buonissima che andremo a preparare. Come spiega la Fondazione Veronesi, la lattuga è uno degli elementi che si trova nella lista dei cibi consigliati proprio per combattere le vene varicose. Ovviamente non può fare tutto da sola, ma va inserita in una dieta consigliata da un medico di fiducia insieme ad altri alimenti e alle loro proprietà. Ma, intanto, come la Fondazione suggerisce, è uno di quegli alimenti che agisce sui radicali liberi e che può aiutarci in questo problema.

Passando invece alla salute del cervello, troviamo 3 cibi fondamentali in questa ricetta di cui sicuramente non potremo più fare a meno. Iniziamo con la cipolla che, grazie alle sue proprietà, può assicurare una lunga vita alla nostra mente. Concludiamo, poi, per quanto riguarda i problemi cerebrali e le perdite di memoria, con avocado e fagioli di soia, due ingredienti gustosissimi che, combinati nella ricetta, potranno di certo aiutarci, come spiegato in questo nostro precedente articolo.

Questo pranzo così delizioso potrebbe allontanare il rischio di vene varicose, Alzheimer e memoria calante proteggendo la nostra salute con gusto

La ricetta che prepareremo sarà di una semplicità unica. Per realizzarla, procuriamoci:

1 lattuga fresca;

1 avocado;

150 gr di fagioli di soia, già sbollentati e raffreddati in una ciotola d’acqua;

1 cipolla;

olio extravergine di oliva;

sale.

Per prima cosa, prendiamoci cura della lattuga, separando le foglie e tagliandole a nostro piacimento. Riponiamo il tutto in una grande scodella e passiamo, in un secondo momento, alla cipolla. Tagliamola finemente e inseriamola nella ciotola, condendo anche con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Ora, in un mixer, riponiamo l’avocado, che deve diventerare quasi una salsa. Quando lo vedremo abbastanza denso, allora potremo spargerlo sulla nostra insalata, usandolo quasi come un condimento. Infine, versiamo anche i fagioli e mescoliamo il tutto. Se vogliamo, possiamo aggiungere anche un po’ di succo di limone. Dunque, ora lo sappiamo. Questo pranzo così delizioso potrebbe allontanare il rischio di diversi problemi che ci preoccupano. Attenzione però. Non facciamo assolutamente di testa nostra. Prima di prepararlo o di inserirlo nella nostra dieta, parliamone con il nostro medico di fiducia.