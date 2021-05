Questo potrebbe non essere il momento giusto per acquistare azioni Equita Group. Le quotazioni, infatti, si trovano a contatto di forti resistenze sia sul time frame settimanale che su quello mensile.

Il livello chiave in tal senso è uguale sia sul settimanale che sul mensile e passa per area 3,05€. Per poter seguire più da vicino l’evoluzione dei prezzi ci concentreremo, quindi, sul time frame settimanale.

Prima, però, ricordiamo che l’unico analista che copre il titolo ha un consenso comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 35%. Dal punto di vista dei fondamentali, poi, tutti gli indicatori esprimono una sottovalutazione delle azioni Equita Group.

Tornando all’analisi grafica, notiamo come siano ormai 10 settimane che le quotazioni non riescono ad avere ragione della forte resistenza in area 3,05 euro. Il futuro del titolo, quindi, si deciderà a seconda di cosa succederà in prossimità di questo livello.

Una rottura al rialzo della resistenza potrebbe far accelerare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe provocare un rialzo del 60% circa rispetto ai livelli attuali. In caso contrario, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 2,65 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,38 euro farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Nel caso di ribasso questo si concretizzerebbe dopo un rialzo del 20% che è seguito al nostro segnale di acquisto pubblicato nel report dal titolo

Acquistare Equita Group non solo per il dividendo superiore al 7%.

Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 2,96 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile