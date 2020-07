Borse europee in verde e questo potrebbe essere uno straordinaria occasione per comprare un titolo azionario che scende da anni ma prima facciamo una premessa.

Siamo convinti che il recente accordo sul Recovery Fund porterà degli enormi benefici all’azionario europeo non solo nel breve ma anche nel medio termine. La nostra proiezione per gli anni a venire (almeno da ora al 2023) è che le Borse europee ed asiatiche dovrebbero performare meglio rispetto a Wall Street. Quindi in un asset allocation ideale andrebbero sovrappesate con prevalenza alle utilities, bancari e telecomunicazione.

Su cosa investire?

Il nostro Ufficio Studi ha già messo di recente l’accento sulla interessante sottovalutazione del settore bancario europeo ora vogliamo andare a fare il focus su una società che a parere nostro potrebbe davvero fare la differenza nei prossimi mesi ed anni.

Ci riferiamo al titolo Deutsche Bank (MIL:DBK ) che oggi a Piazza Affari sale del 2,54% e si porta a 9,04.

Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 4,478 ed il massimo a 10,356. La discesa è iniziata dopo aver toccato un massimo poliennale a 105,29 nell’anno 2007.

Il minimo dell’anno in corso probabilmente a parer nostro è stato il bottom che il titolo andava cercando da anni. Ma procediamo per step e andiamo a capire lo stato dei fatti e dei luoghi sia dal punto di vista grafico che dei fondamentali.

Se analizziamo i bilanci degli ultimi anni alla luce del modello discounted cash flow non possiamo che riscontrare una forte sopravvalutazione dei prezzi correnti rispetto al fair value atteso. Questa nostra view è allineata al consenso medio degli analisti.

Riteniamo però che a queste valutazioni manchi qualcosa e in primis uno scenario più favorevole per l’economia europea che negli ultimi anni è cresciuta ma non oltre determinati parametri.

Se l’economia europea tornerà a crescere oltre la media degli ultimi anni e questo lo riteniamo molto probabile questo è il momento opportuno di fare acquisti sull’azionario e questo potrebbe essere uno straordinaria occasione per comprare un titolo azionario che scende da anni.

Puntare su Deutsche Bank: i grafici sono al rialzo ed evidenziano probabilmente un bottom già segnato

Qual è la migliore strategia operativa di trading?