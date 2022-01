In un precedente report osservavamo come il titolo Radici Pietro Industries fosse bloccato in una lunga fase laterale che ne seguiva ancora un’altra. Il titolo, infatti, sembra essere caratterizzato da queste lunghe fasi laterali interrotte da veloci movimenti al rialzo o al ribasso.

Anche allo stato attuale il titolo si trova ingabbiato in una nuova fase laterale delimitata dai livelli 1,49 euro – 1,58 euro. Quindi, questo potrebbe essere un ottimo momento per comprare azioni Radici Pietro Industries?

Sicuramente il fatto che la base del movimento laterale coincida con il II obiettivo di prezzo rappresenta una buona garanzia. Inoltre, il BottomHunter ha dato segnali di acquisto cosa che in passato ha sempre anticipato movimenti direzionali. All’appello manca ancora il segnale di acquisto dello Swing Indicator, ma potrebbe essere molto vicino. Tuttavia, per una conferma dell’inversione rialzista è necessario che si assista a una chiusura settimanale superiore a 1,685 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

Qualora, invece, si dovesse procedere al ribasso, la massima estensione del movimento in corso si trova in area 1,275 euro (III obiettivo di prezzo).

Un potenziale problema legato al titolo in questione è quello dei sottili volumi scambiati giornalmente. Attualmente, infatti, il controvalore scambiato giornalmente sul titolo è inferiore ai 5.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali si possano determinare forti movimenti di prezzo.

La valutazione del titolo Radici Pietro Industries

Tutti gli indicatori basati sui multipli di mercato e i fondamentali della società indicano prevalentemente sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 30% confermata dal rapporto Price to Book ratio. Inoltre il titolo è valutato a 0.68 volte il suo fatturato dell’esercizio in corso, mostrando livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Secondo gli analisti analisti che coprono il titolo il loro consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Questo potrebbe essere un ottimo momento per comprare azioni Radici Pietro Industries: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Radici Pietro Industries (MIL:RAD) ha chiuso la seduta del 12 gennaio a quota 1,52 euro in ribasso dell’1,30% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale