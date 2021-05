Per la maggior parte di noi i cellulari sono diventati un prolungamento della nostra mano. Le abbiamo sempre dietro e non possiamo più farne a meno. Li utilizziamo per tante azioni quotidiane, spesso per tutto il giorno, se la batteria regge. Dopo queste infinite ore di utilizzo potremmo notare tutta una serie di malfunzionamenti. In realtà, questo potrebbe essere l’inaspettato motivo per cui il nostro cellulare non funziona più perfettamente come prima costringendoci ad acquistarlo nuovo.

I malfunzionamenti più comuni

Fra i malfunzionamenti più comuni troviamo gli errori di sistema. Questi sono quelli che portano il cellulare a non ubbidire ai nostri comandi. In questo caso c’è decisamente bisogno di un esperto per revisionarlo. Potrebbe anche essere necessario acquistare un cellulare nuovo. Ci sono però degli altri malfunzionamenti che non ci costringono a tirare fuori un soldo dalle nostre tasche. Si tratta di difficoltà a ricaricare il cellulare, con una batteria che non arriva al massimo velocemente come prima. Potrebbe anche essere una difficoltà a sentire chi parla durante una telefonata o a farci sentire a nostra volta. Se poi utilizziamo delle cuffie, potremmo sentire un suono graffiante o una bassa qualità del suono. In tutti questi casi, la ragione potrebbe essere una sola.

Abbiamo detto che il cellulare è fra gli oggetti che tocchiamo di più in assoluto. Noi ci laviamo spesso le mani e quindi riusciamo ad eliminare lo sporco con una certa frequenza. Lo stesso non possiamo dire per i nostri cellulari. Probabilmente, non li abbiamo neanche mai puliti, figuriamoci se lo facciamo spesso. Tutto questo fa sì che lo sporco e la polvere si accumulino e non lo fanno solo sulla superficie del telefono e sullo schermo. Questi si infilano anche nei vari fori presenti nel cellulare. Quello più ovvio è destinato all’attacco del cavo di ricarica.

Diamogli subito un’occhiata perché questo potrebbe essere talmente pieno di sporcizia da impedire aggiungi di ricaricarsi in modo efficiente. Se lo sporco si è accumulato anche nei piccoli fori del microfono o dello speaker, allora quella potrebbe essere la causa della nostra cattiva comunicazione. Stesso dicasi per il jack delle cuffie, che potrebbe grattare contro la polvere accumulata dentro il suo foro di attacco.

Ecco, quindi, che basterà utilizzare un oggetto acuminato per pulire questi fori e risolvere i nostri problemi. Se invece notiamo che la batteria perde velocemente la carica il motivo potrebbe essere questo.