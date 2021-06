Come abbiamo sempre scritto parlando dei titoli azionari legati alle società sportive (clicca qui per leggere tutti gli articoli riguardanti la Juventus), l’andamento delle quotazioni è strettamente legato ai risultati sportivi.

In questo momento di pausa sia dal punto di vista dei risultati che del calciomercato (causa Europei di calcio in corso), queste azioni potrebbe muoversi in base agli spunti forniti dall’analisi grafica. Quindi, questo potrebbe essere il momento giusto per comprare le azioni Juventus.

Come si vede dai grafici, infatti, le quotazioni si trovano in prossimità di livelli (area 0,705 euro) che già in passato hanno fermato i ribassi e fatto partire movimenti rialzisti.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione rotture, in chiusura di barra, di area 0,705 euro. In questo, caso, infatti, le quotazioni si dirigerebbero verso il II obiettivo di prezzo in area 0,6665 euro. La massima estensione rialzista passa in area 0,561 euro.

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,7685 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 27%.

Questo potrebbe essere il momento giusto per comprare le azioni Juventus: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 25 giugno con un ribasso dell’1,22% rispetto alla seduta precedente a quota 0,729 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.