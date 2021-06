Il Ftse Mib Future continua a rimanere intorno all’area 25.000 punti senza dare segnali di forza. Dovremmo però essere giunti in un punto dove un’esplosione di momentum rialzista potrebbe far iniziare a correre gli indici azionari internazionali, attesi a un ulteriore rialzo nei prossimi 30/40 giorni solari.

Oggi è decisivo e si dovrebbe ripartire al rialzo. Attenzione invece, discese sotto i 25.000 punti inficierebbero pesantemente il quadro tecnico.

Ieri, sul titolo abbiamo assistito ad un interessante segnale e questo potrebbe essere il momento dove i prezzi di Renergetica inizieranno a correre.

Procediamo per gradi.

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 29 giugno al prezzo di 4,17 euro in ribasso dell’1,96%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,56 ed il massimo a 4,44.

Analisi sommaria di bilancio

La società controllata da Exacto ha sede a Genova e capitalizza circa 37 milioni di euro. Fornisce una suite di servizi di sviluppo, ingegneria e gestione delle risorse per impianti di energia rinnovabile e soluzioni di accumulo di energia in diverse aree geografiche.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 7,22 euro per azione. I nostri calcoli invece portano da un fair value in area 8,45 euro per azione con un forte margine di sottovalutazione dei prezzi correnti rispetto alla stima.

Da oggi il titolo verrà inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Questo potrebbe essere il momento dove i prezzi di Renergetica inizieranno a correre

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo il supporto di 3,76 sono possibili rialzi nei prossimi 1/3 mesi in area 4,44 e poi 4,89/5,05.

Per chi volesse comprare il titolo o per chi lo ha fatto come da precedenti indicazioni operative pubblicate nelle scorse settimane, lo stop loss di lungo termine viene posto a 3,87. Supporto di breve termine a 4,08.

Si procederà per step.