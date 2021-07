Conto alla rovescia per il prossimo e nuovo ponte tibetano dopo i due anni di lavori per la sua realizzazione. Si tratta del più lungo al Mondo e tra una manciata di giorni sarà aperto anche al pubblico.

Vediamolo allora più da vicino, infatti questo posto sospeso tra cielo e terra farà vivere adrenalina ed emozioni a mille.

Il ponte tibetano a Castelsaraceno

La nuova opera sospesa tra cielo e canyon sottostante sorge a Castelsaraceno, piccolo paesino della provincia di Potenza. Siamo in Basilicata (mentre queste sono le 5 spiagge Bandiera blu 2021 della Regione), nella splendida cornice della Val d’Agri.

Il nuovo “Ponte tra i due Parchi” è un’opera unica al mondo nel suo genere.

Infatti, prima di oggi non vi erano dei modelli di riferimento, neanche per gli stessi ingegneri che lo hanno realizzato. I quali hanno dovuto studiare, progettare e realizzare ad hoc tutte le singole componenti della struttura. Assemblate, proiettano il visitatore nello spazio, sospeso tra il vuoto e la forza del vento in faccia.

Il ponte è lungo 586 metri ed è il più lungo al mondo. È sospeso a 80 metri da terra, il posto ideale per sentirsi la terra mancare sotto i piedi e provare l’ebbrezza del vuoto e l’adrenalina a mille.

Al di sotto delle pedane si vede scorrere in lontananza il torrente sottostante, immerso nella ricca e spettacolare vegetazione circostante.

Natura, adrenalina ed emozioni a mille

Questa nuova opera ingegneristica sintetizza al meglio le diverse anime ed esigenze alla base della sua realizzazione.

Da un lato è stata vinta la sfida della locale amministrazione, come ha sostenuto lo stesso Sindaco di Castelsaraceno. Si è investito nell’opera con l’ambizione e l’obiettivo di invertire il paradigma che i piccoli comuni siano terra di abbandono e di spopolamento.

L’opera agirà quindi da catalizzatore ed attrattore turistico, di cui beneficerà anche l’economia e l’intero indotto locale.

Dall’altro, si offre al visitatore un punto d’osservazione davvero unico, suggestivo e originale per ammirare le bellezze del luogo.

Dunque, questo posto sospeso tra cielo e terra farà vivere adrenalina ed emozioni a mille

Il nuovo “Ponte tra i due Parchi” sarà aperto al pubblico a partire dal 1° agosto. E siamo certi che ben presto rientrerà nei circuiti dei “cercatori di esperienze irripetibili”.

Un mix tra la sensazione di volare e la postazione privilegiata. Perfetta per contemplare la natura incontaminata di questi luoghi ancora poco visitati mentre il cuore batte così forte che sembra voglia uscire dal petto.

Insomma, emozioni forti per gente che non soffre di vertigini e alla ricerca di esperienze uniche e suggestive.

