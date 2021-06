Quando arrediamo una parte di casa, o tutto l’appartamento, dobbiamo affidarci al nostro gusto e alla nostra genialità. Non dobbiamo dimenticare inoltre, nel caso in cui la casa sia nostra ovviamente, che stiamo arredano un luogo che ci deve rispecchiare appieno. E che per questo motivo le regole sono poche e quasi non esistono, in quanto appunto non si può parlare di scelte giuste o sbagliate.

Il bagno

Oggi ci concentreremo sull’arredamento del bagno, una delle stanze in assoluto più complicate da sistemare. Infatti nella maggior parte dei casi parliamo di luoghi piuttosto piccoli, che devono contenere al loro interno diversi strumenti ed elettrodomestici necessari. Per questo la nostra bravura starà nel trovare soluzioni che, oltre ad essere belle da vedere, siano anche funzionali ed efficaci. Non a caso oggi vogliamo rivelarne una che ha veramente dell’incredibile. Infatti scopriamo perché questo porta rotoli di carta igienica grazie al suo design all’ultimo grido renderà qualsiasi bagno elegante e meravigliosamente ordinato.

La carta igienica

Entrare in un bagno e vedere rotoli di carta igienica sparsi per la stanza senza dubbio non è un bello spettacolo. Infatti nell’arredamento di questo luogo è innanzitutto importante capire come conservare la carta. Andiamo a scoprire un’idea per farlo. Dunque ecco come questo porta rotoli di carta igienica grazie al suo design all’ultimo grido renderà qualsiasi bagno elegante e meravigliosamente ordinato. Tra le tante idee sul mercato si sta facendo largo quella che vede un porta rotoli a forma di albero. Sta spopolando ultimamente, ed il motivo è molto semplice.

Si tratta di una piccola costruzione, a forma di albero appunto, che vede la possibilità di appendere i rotoli alla fine di ogni ramo, proprio come se fossero dei frutti. Si trovano di varie dimensioni e hanno pochissimo spessore, quindi possono essere messi in qualsiasi angolo del bagno, senza occupare troppo spazio. Il vantaggio di scegliere questo come porta rotoli è quello di preferire un’opzione super originale, che stupirà di certo qualsiasi ospite. Inoltre, quando tutti i rotoli termineranno, rimarrà a tutti gli effetti un oggetto di design, e non un porta carta igienica vuoto in attesa di essere riempito. Lo potremo acquistare sia su diversi siti di arredamento, che ovviamente sui maggiori siti di shopping online.