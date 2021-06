Vi sono alcuni luoghi in Italia che sembrano appartenere a un altro pianeta. Suggestivi e pacifici, sono il posto perfetto per una vacanza in totale relax lontani dal traffico delle città. Parliamo dei borghi italiani, piccole realtà a sé stanti che raccontano ancora della vita di un tempo, immersi in paesaggi mozzafiato.

Non sono solo le mete perfette per rilassarsi, ma anche per gustarsi appieno le meraviglie storiche e culturali del luogo, racchiuse in pochi chilometri quadrati. Ecco qui un carinissimo villaggio di mare che vale una visita, per concedersi un week end bello e indimenticabile.

Il tesoro nascosto della Campania

In provincia di Salerno, nei pressi di Amalfi sorge lo splendido paesino di Atrani. Questo pittoresco borgo marinaro di soli 800 abitanti è una perla racchiusa tra roccia e mare. Vi si giunge quasi per caso, ma i fortunati avranno l’occasione di stropicciarsi gli occhi per ciò che vedranno. Situato nella splendida Costiera Amalfitana, Atrani si trova affacciato sul mare, accavallato su di una rupe rocciosa. Oltre al mare cristallino tipico di questa zona della Campania, Atrani nasconde tra le sue mura diverse bellezze culturali degne di nota e una cucina invidiabile.

Il borgo di Atrani è un insieme di viuzze, scalinate, piazzole e casette di un bianco acceso. Da qui si possono gustare scorci di paesaggio sulla costa incredibili e assistere ancora allo stile di vita rustico degli abitanti.

Il cuore di Atrani è la piazza Umberto I, in cui ci si può sedere a mangiare o prendere un caffè. Per prima consigliamo comunque di visitare la stupenda chiesa di San Salvatore di Birecto in argento e rame. Imperdibili anche la chiesa di Santa Maria Maddalena con la grotta di Masaniello a due passi e più in là la grotta dei Santi. I luoghi religiosi sono davvero molti qui.

Ad Atrani non si può nemmeno rinunciare ad assaggiare uno dei tanti piatti tipici campani e della zona. Tra questi gli scialatielli ai frutti di mare e il sarchiapone. Per i più golosi a fine pasto si consigliano le cassatine e i bocconotti. E naturalmente non mancano le pietanze a base di pesce.