La maggior parte delle persone nel mondo muore a letto. La maggior parte di queste sono anziane. Ecco un piccolo gesto ma dal valore inestimabile per la nostra vita. Tutti dovrebbero farlo prima di andare a dormire per assicurarsi un riposo sereno. Infatti questo piccolo gesto ci eviterà conseguenze terribili durante il sonno. Ma non solo.

Per un sonno tranquillo

Uno studio condotto in America e pubblicato sul National Center for Biotechnology Information ha messo in evidenza come sia importante bere un bicchiere d’acqua prima di andare a dormire. Accorgimento utile per avere un sonno tranquillo. L’acqua infatti aiuta a rilassarsi e regala una sensazione di soddisfazione.

Un sonno senza pericoli

Quando si beve un bicchiere prima di addormentarsi, soprattutto se calda, si aiuta la circolazione del sangue che scorre più fluidamente, evitando conseguenze come ictus e infarto. E’ quanto dice uno studio pubblicato sull’American Journal of Epidemiology, aggiungendo che anche bere durante la giornata cinque bicchieri d’acqua, sortisce lo stesso effetto di prevenire ictus e infarto.

In questo periodo di pandemia, questa raccomandazione assume un valore importantissimo, considerando che tante sono le persone condotte in ospedale per problemi cardiaci, durante il sonno. E sono proprio gli anziani a non bere sufficientemente sia durante il giorno che durante la notte. Un invito dunque a non trascurare questo piccolo gesto salvavita.

Ecco un altro effetto positivo del bere un bicchiere d’acqua prima di dormire. Consideriamo che non bisogna mangiare appena prima di andare a letto. Utile che fra la cena e il riposo ci sia un lasso di due ore di tempo, per permettere al corpo una digestione tranquilla. Bere un bicchiere di acqua prima di andare a dormire, permette di accelerare la digestione e di avere un sonno migliore.

Aiuta a mantenere la linea

Sembra infatti che bere un bicchiere di acqua fredda prima di andare a dormire, sviluppi una reazione del corpo che permette di bruciare un maggior numero di calorie. Anche se è vero, che si faccia molta attenzione nel bere acqua fredda prima di andare a dormire, perché ci potrebbero essere dei risvolti abbastanza negativi, come è detto nell’articolo Errori anche fatali che si commettono quando si beve un bicchier d’acqua.