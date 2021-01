La storia che presenteremo potrà riportare alla mente alcune storie della mitologia greca. Pensiamo ad esempio all’Idra di Lerna, il temibile mostro sconfitto da Eracle nella sua seconda fatica. Forse molti lo ricordano soprattutto per la sua apparizione nel capolavoro Disney Hercules. Si trattava di quella creatura che ogni volta che gli veniva tagliata una testa, gliene ricrescevano tre.

Non solo: ma ciò che vedremo ricorda anche, per il luogo in cui è avvenuto, le opere fantascientifiche alla Interstellar, oppure alla meraviglia di Kubrick, 2001: Odissea nello spazio. Stiamo, infatti, parlando di qualcosa che è successo non sul pianeta Terra, ma all’interno di una stazione spaziale. Ormai l’uomo ha iniziato a conoscere sempre meglio lo Spazio, e per questo forse sentiremo ancora più spesso storie avvenute nella nostra orbita.

Ma in realtà, stiamo parlando di una creaturina inoffensiva. Questo piccolo animaletto sembra una creatura magica ma esiste davvero, ed è un vermicello.

L’esperimento dell’università americana

La Tufts University di Boston ha portato avanti un singolare esperimento: ha diviso in due gruppi alcuni vermi della famiglia dei Platelminti, con una caratteristica: in entrambi i gruppi c’erano alcuni vermi sani, ed altri con la coda e testa amputate. L’obiettivo era quello di studiarne le capacità di rigenerazione in due ambienti diversi: un gruppo è rimasto sulla Terra, mentre l’altro è stato inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Studi passati avevano già evidenziato come questi vermicelli fossero in grado di rigenerare sia la testa che la coda, una volta tagliate. Ma nessuno si aspettava ciò che è successo nello spazio.

I sorprendenti risultati

L’incredibile scoperta è avvenuta quando il gruppo “spaziale” è ritornato: tutti i vermicelli sono stati sottoposti ad un accurato studio. Durante le analisi si è visto che uno di loro in particolare aveva una caratteristica straordinaria. Al posto di una testa ed una coda, gli erano ricresciute due teste. Sorpresi, i ricercatori hanno provato a tagliare le due teste, ed ecco che anche stavolta sono ricresciute. Insomma il tempo speso nella Stazione lo aveva modificato completamente, dandogli una nuova caratteristica. Sarà stata l’assenza di gravità? O qualche radiazione presente nello spazio? Gli scienziati stanno analizzando queste possibilità.

Insomma questo piccolo animaletto sembra una creatura magica, ma esiste davvero. Però a differenza della sua controparte mitologica, l’Idra, il vermicello per fortuna è inoffensivo.