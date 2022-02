Avere una persona anziana da gestire è uno dei compiti più impegnativi in assoluto. I nostri amati nonni vanno seguiti, coccolati e curati nel migliore dei modi. Soprattutto a livello psicologico. Il pericolo depressione, causato dalla solitudine, è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, molti decidono di adottare un cane per fare compagnia agli anziani. E se scegliamo la razza giusta, è una delle migliori decisioni che possiamo prendere. Ad esempio questo piccolissimo cane è perfetto per gli anziani perché è estremamente intelligente, facile da gestire e ha bisogno di poca attività fisica. Scopriamo di che razza si tratta e le sue caratteristiche fisiche e comportamentali.

Perché il Bichon Havanais è il cane ideale per gli anziani

Esistono cani che, per la loro conformazione fisica e per il carattere, sono più adatti di altri a far compagnia alle persone anziane. Il Bichon Havanais rientra di diritto in questa categoria. Basti pensare che è uno dei cani più intelligenti in assoluto e spesso viene impiegato nella pet therapy.

Partiamo proprio dalle caratteristiche fisiche. I Bichon non superano quasi mai i 6 kg di peso e, quindi, non richiedono particolare forza per essere portati al guinzaglio. In più, non hanno bisogno di troppo esercizio e attività all’aria aperta. Una passeggiata al giorno dovrebbe essere sufficiente per mantenerlo in equilibrio e per evitare che distrugga la casa.

Questo piccolissimo cane è perfetto per gli anziani, va d’accordo con tutti e ci riempirà le giornate con la sua allegria

Ciò che rende il Bichon Havanais perfetto per le persone anziane è il suo carattere. Questi piccoli e graziosissimi animali sono estremamente allegri e felici e vivono benissimo anche in appartamento.

Se cerchiamo un animale in grado di restituirci il sorriso e di riempire le giornate, è davvero il cane da compagnia perfetto. Il Bichon è anche facilissimo da addestrare e se lo educhiamo fin da cucciolo, non creerà problemi con le persone e con gli altri cani.

Ma c’è anche un’altra caratteristica, che lo rende particolarmente adatto a far compagnia ai nonni. Ovvero la sua propensione ad abbaiare. Se gli insegniamo bene a distinguere i rumori familiari da quelli pericolosi, si trasformerà in breve tempo in un vero e proprio antifurto naturale.

Pochi problemi anche per quanto riguarda malattie e longevità. Questi animali sono piccoli ma decisamente robusti e possono vivere fino a 14 anni. Le uniche attenzioni dovremo rivolgerle al pelo. È molto folto e dovremo spazzolarlo di frequente per evitare nodi e accumulo di sporcizia.

