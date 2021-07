Quando si ha poco tempo si finisce sempre per mangiare alimenti confezionati estremamente dannosi per l’organismo. Per fortuna, esistono anche delle ricette veloci e semplicissime che possono aiutare chi è di corsa. Infatti bastano pochissimi ingredienti per un pranzo, ma volendo anche per una merenda, davvero deliziosa.

Questo piatto velocissimo da preparare rivoluzionerà i pasti di chi è di fretta

Tantissime persone quando sono di corsa pranzano con un trancio di pizza o di focaccia. Spesso, però, questi alimenti sono pieni di oli e, inoltre, acquistarli ogni giorno comporta una spesa facilmente evitabile. Infatti esiste una ricetta che consente di riprodurre qualcosa di simile, ma in modo più leggero ed economico. Si tratta del panpizzaiola: il pane al gusto di pizza facilissimo da preparare in casa.

Come preparare il panpizzaiola

Questo piatto velocissimo da preparare rivoluzionerà i pasti di chi è di fretta ed è anche gustoso. E bastano pochissimi ingredienti: pane (fresco o in cassetta), un filo d’olio, salsa di pomodoro, mozzarella, sale e origano. Il procedimento è lo stesso della pizza. Sulla fetta di pane bisogna mettere l’olio, la salsa, la mozzarella tagliata a pezzettini e sale e origano a piacere. A seconda del proprio gusto, si possono aggiungere olive, pomodorini, peperoncino, o anche verdure grigliate surgelate che impieghino poco tempo per essere pronte.

Una volta composto il proprio panpizzaiola, basterà metterlo su un piatto adatto in microonde per 2/3 minuti a 750 Watt. È bene tenere comunque sempre d’occhio la cottura così da spegnere il microonde appena la mozzarella si scioglie.

Preparare il panpizzaiola richiede al massimo 5 minuti, tra preparazione e cottura. È un piatto semplice, buono e adatto all’inverno e all’estate, perché è delizioso anche freddo. Ai tempi dello smart working, poi, è perfetto per non impiegare troppo tempo a cucinare e lavare piatti e padelle. In questo modo si guadagna anche un momento per rilassarsi prendendo il caffè, prima di ricominciare a lavorare