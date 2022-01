Con il freddo un buon piatto corroborante e che dia soddisfazione al palato non può mancare. Sono tanti i piatti della cucina italiana che possono aiutare nel periodo invernale ed eccone uno veramente gustoso. Ecco che questo piatto unico invernale a base di cavolo cappuccio, carne di maiale e patate è ottimo anche con verza o crauti.

Certamente, quando arriva l’inverno, dei cibi più sostanziosi sono ciò che ci vuole. Si può sopportare il freddo con un bel camino acceso e anche con una pentola in terracotta, in cui cuoce un buon spezzatino o un’ottima minestra di legumi e verdure.

Se optiamo per uno spezzatino, meglio scegliere la pentola, le patate e la carne più indicate. Per cucinarlo nel modo giusto e dalla carne tenerissima, allora non si potrà fare a meno di qualche buon suggerimento. Se poi si cerca la ricetta dello spezzatino di vitello con patate, questa rivelerà volentieri i suoi segreti.

Questa ricetta si fa con il cavolo cappuccio, ma anche la verza va bene. I crauti non sono altro che il cavolo cappuccio trattato per farlo fermentare. Sono utilizzati soprattutto nella cucina delle regioni di lingua tedesca, con i salsicciotti di maiale. Vediamo una ricetta molto gustosa con il cavolo e la carne di maiale.

Ingredienti per 4 persone

700 gr di cavolo cappuccio;

700 gr di carne di maiale senza grasso;

6 cipolle;

3 cucchiai di paprika dolce;

cumino;

700 gr di patate;

2 dl di panna acida;

150 gr di pancetta affumicata;

70 gr d’olio EVO.

Preparazione

Tagliamo la carne a dadini e facciamola rosolare a fuoco vivo con l’olio, in una pentola alta. Ora peliamo le cipolle, tagliandole a tocchetti e aggiungendole alla carne. Lasciamo rosolare e facciamo insaporire aggiungendo la paprika, il sale e il cumino. Versiamo anche il brodo e lasciamo cuocere a fuoco medio per 20 minuti, coprendo la pentola con il coperchio.

Ora aggiungiamo il cavolo cappuccio, avendo dapprima tagliato a strisce le sue foglie. Aggiungiamo anche le patate che abbiamo tagliato a pezzetti e facciamo cuocere per un’ora. Alla fine si potrebbe aggiungere anche la panna. Prima di mettere in tavola, completiamo la ricetta mettendo anche la pancetta a cubetti, che abbiamo precedentemente rosolato.

Un piatto corroborante e di sicuro successo.