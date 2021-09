È capitato a tutti di non saper proprio cosa cucinare. Tornare a casa la sera affamati e con una voglia sfrenata di qualcosa di buono e originale. Alle volte siamo troppo stanchi per far correre la fantasia in cucina. Ecco la soluzione: un piatto d’effetto per stupire amici e parenti. Economiche, gustosissime e ideali per ogni stagione. Possono essere servite come piatto unico o accompagnate a secondi di carne e di pesce. Sono le Jacket Potatoes, una ricetta alla quale è difficile resistere.

Le irresistibili Jacket Potatoes

Si tratta di patate al forno farcite. Sono una pietanza antica ma in continua evoluzione. È davvero possibile abbinarle a qualsiasi ingrediente. Nella preparazione una delle caratteriste principali è il mantenimento della buccia. La farcitura può essere interpretata a piacere. Ci si può sbizzarrire con carne, formaggi, spezie. Con queste patate è possibile divertirsi organizzando una cena con condimenti da tutto il mondo. A chi non verrebbe voglia di assaggiare la patata giapponese, quella americana, o ancora quella indiana e messicana? Questo piatto londinese è perfetto per ogni occasione.

Sono un cibo tipico dei paesi anglosassoni, la preparazione è semplicissima. Per prima cosa le patate vanno spazzolate accuratamente, bisognerà infornarle evitando di sbucciarle. Il secondo passaggio sarà bucherellarle con una forchetta e cuocerle in forno a 180°C per circa 45-60 minuti. Quando saranno ben cotte, morbide all’interno e croccanti nella buccia, sarà utile lasciarle intiepidire. Una volta pronte basterà dividerle a metà e scavarle leggermente all’interno in modo che tutto il calore si sprigioni.

Si tratta di una ricetta perfetta per ogni occasione, stagione, o luogo in cui ci si trova. Perché? È semplice, possono essere condite a piacimento e il risultato è garantito, basterà apporre il condimento sulla patata.

L’abbinamento veloce: con tonno e maionese. Tritare qualche filo di erba cipollina da unire al tonno e alla maionese.

L’abbinamento sfizioso: ai quattro formaggi. Può andar bene qualsiasi tipo di formaggio fuso, dal cheddar al gorgonzola, dalla fontina all’emmental.

L’abbinamento tipico: salsiccia e cipolla. Un condimento tradizionalmente adatto alla piadina che, se unito alla patata, risulta originale e gustosissimo.

L’abbinamento gourmet: stracciatella e pomodorino secco. Una soluzione gourmet per una cena a lume di candela.

L’abbinamento vegetariano: al burro e verdure. Una versione molto semplice ma d’effetto, da preparare utilizzando qualsiasi verdura al forno o in padella.

L’abbinamento light: salmone e yogurt. Una straordinaria alternativa alla carne, da provare con salmone affumicato e yogurt greco d’accompagnamento.