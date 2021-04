Il Molise è sicuramente una Regione meravigliosa e ricca di sorprese. E anche le ricette che offre sono interessanti e davvero deliziose. Una di queste è U’ funnateglie. Questo piatto è sicuramente una gioia per il palato di chiunque lo assaggi. E, per chi non lo avesse mai provato, è davvero giunto il momento. Infatti, dopo averlo mangiato, non riusciremo più a farne a meno! Ed è proprio per questo motivo che vogliamo spiegare come prepararlo passo dopo passo. Infatti, questo piatto incredibile e ricco di gusto stupirà tutti a tavola lasciandoli a bocca aperta e con la pancia piena!

Ecco cosa ci serve per preparare questa ricetta e deliziare i commensali

U’ funnateglie è certamente un piatto ricco di sapori e ingredienti. E, per realizzarlo, avremo bisogno di:

100 gr di cipolle bianche;

4 salsicce sotto sugna;

1 peperone rosso;

4 uova;

400 gr di pomodorini datterini;

1 peperoncino fresco;

5 foglie di basilico;

sale;

olio extravergine di oliva.

La preparazione sarà un po’ lunga, ma ne varrà davvero la pena perché questo piatto incredibile e ricco di gusto stupirà tutti a tavola lasciandoli a bocca aperta e con la pancia piena!

Ecco cosa dobbiamo fare per mettere in tavola un incantevole piatto

Per prima cosa, concentriamoci sulle cipolle e tagliamole dando vita a delle sottili fettine. Mettiamole in una padella con dell’olio extravergine di oliva e lasciamo friggere. Quando la vedremo appassire, allora uniamo anche le salsicce, facendole partire dal centro e tenendole distanziate tra loro, quasi come a formare un orologio per intenderci. Quando la sugna sopra di esse si sarà sciolta a sufficienza, sarà il momento di aggiungere anche i pomodorini tagliati a metà.

Intanto, prendiamo i peperoni, tagliamo a falde di mezzo centimetro, dopo aver tolto i semi interni e la calotta e gettiamoli in padella con gli altri ingredienti. Adesso, mettiamo anche un pizzico di sale, delle foglie di basilico e lasciamo a fiamma bassa per circa 20 minuti. Quando vedremo il sugo restringersi, aggiungiamo 30 ml di acqua e lasciamo cuocere per un altro quarto d’ora. Quando sarà trascorso il tempo, aggiungiamo le uova a occhio di bue negli spazi vuoti tra le salsicce. Copriamo il tutto con un coperchio e lasciamo cuocere per un altro quarto d’ora.

