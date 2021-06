Quando inizia a fare caldo e arriva l’estate vorremmo solo essere in spiaggia o in montagna al fresco.

Le energie diminuiscono e spesso perdiamo anche l’appetito.

Molti di noi restano in città ancora per un periodo prima di potersi concedere le tanto meritate ferie.

E per fortuna abbiamo i nostri amatissimi animali domestici a tenerci compagnia e rallegrarci.

I nostri piccoli amici patiscono il caldo quanto noi e dobbiamo fare attenzione che acqua e cibo non manchino mai.

Ma come fare per proporre loro sempre piatti freschi e piacevoli che li invoglino a mangiare?

Grazie a questo articolo scopriremo un piatto fresco e sorprendentemente ideale per il nostro gatto.

Durante l’estate cerchiamo di preparare piatti freschi e nutrienti che ci aiutino ad affrontare al meglio le nostre giornate.

Preferiamo piatti unici e spesso è facile crearli con insalate di riso o insalatone. Piatti sicuramente rinfrescanti e piacevoli ma che non possiamo dare al nostro gatto.

Se vogliamo stupirlo e invogliarlo a mangiare anche se fa caldo, potremo preparargli un pasto che ha bisogno di soli 3 ingredienti.

Questo piatto fresco è perfetto per il nostro gatto nelle calde giornate d’estate e lo aiuterà a recuperare le energie.

Ci serviranno delle carote una zucchina e un po’ di erba medica.

Faremo bollire le carote e le zucchine per poterle tagliare con più facilità. Una volta tagliate, aggiungeremo un po’ di brodo di pollo e l’erba medica tritata.

Lasceremo raffreddare il tutto e poi potremo far gustare al nostro gatto questo delizioso piatto.

Non preoccupiamoci se abbondiamo con le dosi. Questo piatto si conserva perfettamente in frigo. Lasciamolo in un recipiente di plastica e lo tireremo fuori dal frigo un’oretta prima di dar da mangiare al nostro amico.

Perché proprio questi ingredienti

Ogni volta che diamo da mangiare al nostro gatto dobbiamo essere sicuri di dargli dei cibi ideali per la sua alimentazione e per le sue funzioni vitali.

Preparando le carote favoriamo lo sviluppo della vista e la salute dei suoi occhi mentre le zucchine saranno fondamentali per aiutarlo nella digestione.

Infine, l’erba medica è ideale per prevenire e curare eventuali problemi renali. Se non conosciamo bene l’erba medica, non cerchiamo di raccoglierla. Potremo acquistare dei germogli.

Grazie a questo piatto fresco e invitante aiuteremo il nostro micio ad affrontare al meglio anche le calde giornate d’estate.

