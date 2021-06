Moltissimi pensano che per fare un figurone in cucina servano piatti estremamente complicati e l’abilità di uno chef. Invece, anche i meno esperti possono creare delle vere e proprie leccornie seguendo alcune ricette semplici e scegliendo i giusti ingredienti.

Ad esempio, questo piatto di pesce semplicissimo da preparare e pronto in meno di 15 minuti farà fare un figurone anche a chi non è esperto di cucina. Scopriamo subito come prepararlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti necessari per preparare il piatto di pesce semplice e gustoso

Per preparare le buonissime linguine alla bottarga servono pochi e semplicissimi ingredienti:

a) pesce spada, 400 grammi;

b) vino bianco, mezzo bicchiere;

c) olio, un cucchiaio;

d) pomodorini, 300 grammi;

e) sale, a piacimento;

f) menta fresca, a piacimento;

g) pepe, a piacimento;

h) aglio, uno spicchio e mezzo.

i) linguine, 400 grammi.

Questo piatto di pesce semplicissimo da preparare e pronto in meno di 15 minuti farà fare un figurone anche a chi non è esperto di cucina

Per prima cosa preparare gli ingredienti.

Prendere quindi il pesce spada, sciacquare sotto acqua corrente, rimuovere la pelle e l’osso e tagliare in cubetti spessi e mettere da parte.

Prendere ora la menta, lavarla, asciugarla accuratamente e tritarla finemente.

Passare poi all’aglio, sbucciarlo, lavarlo e metterlo da parte. Lavare, infine, i pomodorini, asciugarli, tagliarli in quattro pezzi e metterli da parte.

Prendere ora una pentola abbastanza capiente, mettere a bollire l’acqua e, inseguito, cucinare la pasta.

Passare ora alla preparazione del condimento. Prendere una padella larga, accendere il fuoco del fornello a fiamma media e versarvi l’olio. Lasciare scaldare e mettere l’aglio a dorare.

Versare ora il pesce spada, alzare la fiamma e sfumare con il vino bianco. Aggiungere, in seguito, i pomodorini e lasciar cucinare a fiamma bassa per almeno dieci minuti.

Infine, salare, pepare e spegnere la fiamma. Scolare la pasta, versare nella padella e accendere il fornello e saltare a fiamma alta per pochi secondi. Aggiungere la menta e lasciare insaporire per uno o due minuti. Infine, impiattare e servire. Il piatto è pronto per essere gustato.

Approfondimento

Come preparare lo squisito piatto di pesce dell’estate che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole