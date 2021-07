Un piatto estivo da leccarsi i baffi. Questa ricetta ha un nome particolare di cui non si conoscono bene le origini. Il piatto che lo Staff di ProiezionidiBorsa propone oggi è tipico della Toscana e della Liguria. Ma attenzione, se vogliamo prepararlo ad amici sardi, specifichiamolo. Infatti, in alcune parti della Sardegna lo stesso nome indica una ricetta completamente diversa.

Un solo nome, tre piatti completamente diversi

Il piatto di oggi viene chiamato inzimino di totani ed è una vera prelibatezza. Il nome deriva probabilmente da una forma contratta di “in zimino”. Parola che deriva dall’arabo e significa grasso, burroso. Un metodo per cucinare soprattutto il pesce in un gustoso sughetto. Tipico di Toscana e Liguria, in alcune parti della Sardegna, però, lo stesso nome descrive una semplice zuppa di pesce. Nel sassarese invece un piatto con le frattaglie.

Questo piatto di pesce dal nome misterioso è una vera esplosione di gusto

Vediamo come preparare insieme questo delizioso e originale piatto. Facile e veloce è un’alternativa alla solita frittura di totani.

Ingredienti:

500 gr di totani;

400 gr di spinaci freschi o bietole;

1 cipolla;

3 coste di sedano;

1 spicchio d’aglio;

½ bicchiere di vino bianco;

2 cucchiai di passata di pomodoro;

olio extravergine di oliva;

peperoncino;

sale.

Procedimento

Prima di tutto procediamo con la pulizia dei totani. Dopodiché tagliamoli a pezzetti di media grandezza. Tagliamo la cipolla a dadini e le coste di sedano a pezzetti. In una padella mettiamo il tutto a soffriggere con un po’ di olio d’oliva. Aggiungiamo lo spicchio d’aglio e facciamo rosolare per un po’ prima di toglierlo.

Aggiungiamo i totani tagliati a pezzetti. Saliamo a piacere e a fiamma alta versiamo il vino bianco. Dopodiché a fiamma media, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per 15 minuti. Passato il tempo aggiungiamo la passata di pomodoro e un po’ di peperoncino. Lasciamo cuocere senza coperchio e aggiungiamo gli spinaci o la bietola che avremo tagliato a pezzetti. Mescoliamo bene e cuociamo altri 15 minuti. E il piatto è pronto.

Quindi, questo piatto di pesce dal nome misterioso è una vera esplosione di gusto. Ideale per preparare i totani in modo originale e diverso dal solito. Serviamo con dei crostini per la scarpetta, mi raccomando.