I nutrizionisti suggeriscono sempre di consumare pesce 2-3 volte la settimana. Il suo consumo dovrebbe far parte di una dieta varia, sana ed equilibrata.

Abbiamo visto come questo menù garantisca 2.000 calorie giornaliere, risulti variegato negli alimenti e ben distribuito nell’arco della giornata. Ad esempio, si potrebbe considerare la sostituzione della porzione di carne con quella di pesce.

Tra le varie specie presenti sul mercato, il merluzzo è uno scrigno di nutrienti di alta qualità. Infatti, questo pesce ricco di vitamine B e D è povero di grassi, ideale per chi soffre di colesterolo alto.

Uno sguardo ai diversi generi

Il merluzzo rientra tra i pesci più mangiati e quindi più cercati sul mercato. Si tratta di una specie d’acqua salata con ottime proprietà organolettiche. In commercio si conoscono diverse specie, anche se è il merluzzo nordico il più consumato sulle nostre tavole.

I principali Paesi che lo pescano e commerciano sono in particolare la Norvegia, l’Islanda e il Canada.

I principali valori nutritivi del merluzzo

Vediamo adesso quali sono i principali valori nutritivi di 100 gr di merluzzo atlantico crudo. Troviamo 81 gr di acqua, 17 gr di proteine e 0,3 gr di grassi (in alcune specie possono arrivare anche a 0,6 gr).

Facciamo alcuni raffronti per comprendere meglio che si tratta di un pesce magro. Sempre con riferimento a 100 gr di prodotto, il pesce spada presenta 4,2 gr di grassi e la triglia 6,2 gr. Salgono, invece, a 8,11 gr nel caso del tonno e addirittura 11,1 gr nello sgombro.

Altrettanto ricco è l’apporto in termini di proteine: 17 gr per ogni 100 di prodotto. Per avere anche in questo caso dei raffronti, 100 gr di prodotto di un’aragosta apportano 16 gr di proteine, che scendono a 16,5 per la spigola e a 12,6 gr per i calamari.

Infine, l’apporto in termini di omega-3 è pari 195 mg, mentre passa a 5 mg quello in omega-6.

Questo pesce è una miniera d’oro anche in termini di vitamine. Facciamo sempre riferimento a 100 gr di merluzzo atlantico crudo. Troviamo anzitutto 40 IU (unità internazionale, utilizzata per misurare le vitamine liposolubili) di vitamina A.

A seguire troviamo tutte le vitamine del gruppo B: la B1 (0,07 mg), la B2 (0,06 mg), la B3 (2,06 mg), la B5 (0,15 mg), la B6 (0,24 mg) e infine la B12 (0,9 mg).

Infine presentano 38 IU di vitamina D, 0,6 gr di vitamina E, 65 gr di vitamina J.

Prima di concludere diamo anche uno sguardo ai prezzi di mercato del merluzzo. Un kg di prodotto fresco, sui mercati all’ingrosso prezza circa sui 13-14 euro al chilo. Ovviamente al consumatore costerà di più, e il ricarico finale varierà anche in base al canale di vendita in cui si compra il pesce.

Ancora più costoso il prezzo del merluzzo appena pescato: all’incirca 30 euro al kg.

Viceversa un filetto di merluzzo congelato e/o surgelato può costare sui 10-13 euro/kg. In questo caso, tuttavia, molto probabilmente si tratterà di un prodotto allevato, per cui attenzione alla provenienza.

