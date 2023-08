Questo pesce, perfetto in estate, che pochi conoscono, costa meno dello sgombro e ti fa assaporare il gusto del mare. Cosa aspetti a mangiarlo così?

Anche i pesci hanno la loro stagionalità. Chi ama il pesce fresco dovrebbe considerare quello che, ad agosto, potrebbe finire nei nostri piatti. Certo, molti ci rinunciano per via del prezzo, ignorando che ci sono delle valide alternative che costano molto meno. E che non difettano certo di sapore. Come questo pesce, ottimo in agosto, che pochi conoscono

Agosto, mese di vacanze, soprattutto al mare. Il che, vuol dire, per molti, grigliate di pesce con gli amici, nel giardino della casa in affitto. O, semplicemente, quando si va al ristorante, in alternativa al fritto di mare, uno dei preferiti dagli italiani.

Ovviamente, come frutta e verdura, anche il pesce ha la sua stagionalità. Certo, se lo si prende surgelato, lo si può trovare, praticamente, tutto l’anno. Invece, se preferiamo comprarlo fresco, ecco che faremmo bene a conoscere quali pesci, in agosto, andranno per la maggiore. Per fortuna, poi, la lista è lunga e non avremo che l’imbarazzo della scelta. Certo, ci sono pesci che nessuno compra mai, come quello che è un’ottima fonte di proteine e vitamine. E che costa 5 volte meno di quelli più pregiati.

Ecco un pesce economico che possiamo comprare, ad agosto

Insomma, a volte, la scusa del pesce che costa troppo non regge. Ci sono tante valide alternative, altrettanto gustose, a prezzi più economici. Questo pesce, perfetto in estate, che pochi conoscono, costa meno di tanti altri più famosi.

Tra l’altro, è molto simile allo sgombro, tanto che qualcuno potrebbe far fatica a riconoscerne la differenza. Che esiste, soprattutto dal punto di vista del prezzo, visto che questo pesce è più economico, costando la metà. Come sappiamo lo sgombro è uno dei pesci azzurri.

Questo pesce, perfetto in estate, che pochi conoscono, costa meno dello sgombro ed ecco come riconoscerlo

Il nostro pesce in questione è il lanzardo, freschissimo in agosto. Come riconoscerlo dallo sgombro? Sul suo ventre è facile trovare delle macchioline grigie e ha l’occhio più grande. In più, ha una colorazione che, rispetto a quella dello sgombro, risulta essere più gialla e dorata. Per mangiarlo, si potrebbe scaldarne il filetto in una piastra antiaderente, con la pelle (si sfalda facilmente) e un poco di rosmarino, senza olio.

In alternativa, potete usare il filetto per condire un primo di pasta, con aglio e pomodorini e alici. Basterà insaporire il nostro pesce in una padella, dove avremo rosolato aglio e alici. Aggiungiamoci il nostro lanzardo e dopo 150 secondi, una dadolata di pomodori. Facciamo saltare la pasta cotta nella padella e il piatto è pronto. E ricordiamoci anche del pesce, ricco di proteine, che costa tre volte meno del salmone.