Difficile trovare qualcuno a cui non piace il pesce. È un alimento buono e genuino che non smette di stupirci per il suo gusto che ricorda il mare. Molti di noi lo avranno di certo assaggiato al ristorante, altri si saranno dilettati a prepararlo da casa.

Il problema è che mediamente questo prodotto ha prezzi elevati e non accessibili a tutti. Ma il discorso non varrebbe per tutte le specie. Esiste un pesce che si fa conoscere perché in grado di abbinare gusto e sapore a un prezzo nella norma. Scopriamo di quale si tratta e come impiegarlo per una ricetta semplice e saporita.

Lo smeriglio

Sarà questo pesce economico e magro il fulcro della nostra proposta in cucina. Lo smeriglio alla vista ricorda lo squalo bianco, ma è molto più piccolo e particolarmente ricco di nutrienti. Le sue carni sono molto gustose e si prestano alla realizzazione di piatti diversi.

Si cucina in modo simile al pesce spada, ma rispetto a questo è molto meno caro in commercio ed è povero di calorie. In compenso ha un elevato valore proteico e contiene ottime quantità di omega 3, come confermano gli studi. Lo smeriglio si potrebbe inserire nella dieta di chiunque, a patto che non si soffra di allergia verso la sua carne.

Questo pesce economico e magro sarà il protagonista indiscusso di questo secondo al forno velocissimo che salverà cena e portafogli

Vediamo, dunque, come cucinare lo smeriglio impanato al forno con questa ricetta veloce e leggera.

Ingredienti per 2 persone:

2 tranci di smeriglio;

4 cucchiai di pangrattato;

1 spicchio di aglio;

1 limone;

prezzemolo;

sale e pepe a piacere;

olio di oliva q.b.

Per cominciare, tritiamo aglio e prezzemolo e spremiamo il succo del limone. Poniamo questi ingredienti in un contenitore capiente a chiusura ermetica e aggiungiamo un pizzico di pepe e un cucchiaio di olio di oliva. Con una forchetta battiamo brevemente la marinatura, poi sistemiamovi i tranci di pesce. Mettiamo tutto in frigorifero e aspettiamo circa 2 ore che lo smeriglio prenda il sapore.

Finita l’attesa, accendiamo il forno a 180 gradi. Dopodiché aggiungiamo sale, pepe e prezzemolo al pangrattato e mescoliamo bene per amalgamare. Impaniamo i tranci nella panatura appena realizzata, poi sistemiamoli su una teglia pronti per finire in forno.

Cuociamo il pesce per circa 20 minuti prima di sfornarlo e servirlo caldo, magari accompagnato da un’insalatina leggera.

