Nata e cresciuta nel Mantovano, questo frutto 100% italiano ha acquistato popolarità solamente di recente. Facilmente riconoscibile per la sua buccia, di colore verde scuro e senza coste, questo particolarissimo tipo di anguria si distingue subito dalle sue cugine più classiche. Facile da trovare ma conosciuto da pochi, questo è forse il migliore frutto estivo.

Tuttavia, ancora molti dubbi gli girano intorno. Tra queste, se è OGM, cosa ha di speciale e come riconoscerlo. E, soprattutto, il dubbio che assale tutti quelli che l’hanno assaggiata: Questo particolarissimo tipo di anguria è davvero il frutto estivo più buono?? Questo articolo fornirà tutte le informazioni da sapere su questa nuova varietà italiana di anguria.

Questo particolarissimo tipo di anguria è il frutto estivo più buono?

Rispondiamo subito al primo dubbio che assalirebbe chiunque si trovasse davanti ad una bellezza tale: è OGM? La risposta è no. Il frutto è nato da un riuscito sforzo selettivo completamente naturale e ispirato ad una varietà simile già esistente in Spagna.

Questa particolare varietà di anguria trae le sue origini dall’anguria Morina, coltivata soprattutto negli anni ’50, e si può considerare un miglioramento del classico cocomero. Difatti, è molto più dolce, bella e con pochissimi semi.

Proprietà benefiche dell’anguria

Un grande vantaggio dell’anguria, inoltre, è l’alta percentuale di acqua contenuta. Ciò la rende perfetta per le diete ipocaloriche, in quanto i frutti ricchi di acqua saziano facilmente, ma hanno pochissime calorie.

Inoltre, è ricca di vitamina A, C, B2, B1 e PP, di sali minerali e antiossidanti. Nonostante queste siano caratteristiche comuni a tutti i cocomeri, questo tipo di anguria si distingue essendo più dolce e gustosa.

Come riconoscerla

Oltre che grazie alla buccia, di un colore verde scuro e senza coste, il frutto è facilmente riconoscibile dalla sua forma quasi perfettamente tonda. È anche più piccola del normale cocomero, rendendola facile da trasportare, tagliare e mettere in frigo.

Dove e quando trovarla

Questo tipo di anguria è in commercio da giugno a settembre in tutti i banchi ortofrutticoli più forniti. Rispetto alla variante classica, è appena più costosa. Tuttavia, il rapporto qualità-prezzo è tra i migliori, considerando la selezione curata che ne garantisce sempre una grande bontà.

Al contrario, le angurie classiche sono più difficili da scegliere. Trovare la più buona è sempre un’incognita. A meno che, ovviamente, stiamo attenti alle caratteristiche spiegate in questo articolo che ci permetterà di andare a colpo sicuro.

È davvero il frutto estivo più buono?

In generale, così come sostengono anche vari siti e riviste che si occupano di alimentazione, l’anguria viene considerato il frutto simbolo dell’estate e, spesso, il più buono per questa stagione. Per questo motivo, essendo questa particolare varietà una versione praticamente perfetta di questo frutto, si può considerare la migliore scelta da portare a tavola.