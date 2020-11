Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere del buon pane fatto in caso è sempre una gioia. Quella fragranza che si insinua nelle narici, infatti, non può che far prendere la piega giusta alla giornata. Ma ci sono persone che si privano di questo alimento per la paura di ingrassare. E qui entra in gioco una vecchia ricetta della tradizione. Le nonne che la preparavano sostengono, infatti, che questo tipo di pane non solo sazi, ma sia anche ottimo per dimagrire e benefico per l’organismo. Ovviamente si tratta di opinioni della conoscenza popolare, ed è giusto specificare che non ci sono prove scientifiche che ne sostengano le proprietà benefiche. Ma se le antiche generazioni lo hanno sempre cucinato, perché non provare! Ecco questo pane incredibile da fare a casa potrà essere davvero benefico per tutti.

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Per realizzare questo delizioso pane a base di kamut, basteranno:

200 gr di farro

300 gr di farina di kamut

200 ml di acqua

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

20 gr di lievito di birra

1 cucchiaino di zucchero di canna

Ecco come preparare questo pane che viene dalla tradizione

Per prima cosa, bisognerà mischiare insieme le farine di farro e kamut, aggiungendo il cucchiaino di zucchero di canna e quello di sale. Per compiere questo passaggio, una ciotola andrà più che bene. Dopo aver mescolato per qualche minuto, bisognerà aggiungere il lievito di birra, mezzo bicchiere di acqua calda e l’olio. Mentre si stanno mischiando tutti gli ingredienti, andrà aggiunta, poco a poco, l’acqua che è rimasta. Dopo aver fatto amalgamare il tutto, bisognerà prendere l’impasto e porlo su una teglia infarinata, lavorandolo per circa un quarto d’oro.

Quando la pasta sarà sufficientemente elastica, allora si potranno creare delle pagnottelle abbastanza piccole. Dopo aver lasciato riposare il tutto per un paio d’ore, per lasciare che lieviti, bisognerà mettere queste pagnotte su una teglia ricoperta da carta da forno e metterle in un forno caldo, ma spento. Dopo 20 minuti, si dovrà accendere il forno a 200°, lasciando cuocere per circa 20 minuti.

Questo pane incredibile da fare a casa potrà essere davvero benefico per tutti. Provare per credere!

