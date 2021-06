I prossimi giorni saranno molto difficili per tutti, ma in particolare per alcune categorie di persone. Quando cambia la stagione infatti, e soprattutto quando è l’estate ad iniziare, abituarsi alle temperature non è mai facile. Del resto quando fuori fa molto caldo e gli indici di umidità ed afa sono alle stelle Il corpo fatica molto per rimanere attivo e produttivo. Per questo è necessario dare una mano al nostro organismo, attraverso degli stratagemmi che possiamo utilizzare a nostro favore.

I giusti nutrienti

Primo fra tutti, la scelta dell’alimentazione. Come abbiamo visto in questo articolo infatti, esistono determinati alimenti in grado di aiutare il corpo a combattere il caldo. Dunque la nostra dieta alimentare dovrebbe in questi mesi essere leggermente modificata. Di modo da fornire all’organismo tutti i nutrienti necessari al fine di recuperare energie, e spenderle senza particolari problemi.

Questo pane è perfetto a colazione per avere energie e sopportare il caldo

Per ottenere questo obbiettivo, e dunque soffrire il meno possibile la spossatezza e la stanchezza estiva, dobbiamo come detto lavorare sull’alimentazione. Quindi pasti leggeri e frequenti, contenenti alimenti pieni di nutrienti che donano energia. A tal proposito, vediamo come mai questo pane è perfetto a colazione per avere energie e sopportare il caldo. Ci riferiamo al pane di segale. Questo cereale infatti non solo si presenta ricco di fibre, ma mostra anche valori molto alti in relazione a nutrienti importanti quali potassio e ferro, oltre a una modesta quantità di fosforo.

Cominciare la giornata con una fetta di questo pane dunque ci permetterà di giovare dell’energia fornitaci dai carboidrati, e al tempo stesso di sfruttare i nutrienti sopra citati. Ottimi per acquisire energie e sopportare meglio l’afa e le alte temperature. Il consiglio è quello di bruscare questo pane, e affiancarlo ad uno yogurt greco e ad un frutto. Dopo questa colazione ed un bel caffè, ci sentiremo subito pronti ad affrontare la giornata, anche se si prospetta molto calda e faticosa.