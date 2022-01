La crescita del colesterolo cattivo nel sangue è un problema che sta coinvolgendo sempre più persone. Chi ha alti livelli di colesterolo LDL nel sangue ha maggiore probabilità di rischio di malattie cardiovascolari.

Un recente studio dell’Università di Firenze ha rivelato che un particolare componente del pane, assente in quello comune, abbasserebbe il rischio di malattie cardiovascolari. Secondo l’Università di Firenze, questo pane che non fa ingrassare farebbe bene al cuore e aiuterebbe ad abbassare glicemia e colesterolo.

La medicina ci insegna che una dieta sana è alla base di una buona salute. Alcuni alimenti più di altri sono consigliati per mantenere i livelli di colesterolo e glicemia entro i limiti consigliati dai medici. Per esempio ecco una gustosissima ricetta con bassissime calorie che potrebbe aiutare la pressione sanguigna e bassi livelli di colesterolo e glicemia.

Questo pane che non fa ingrassare farebbe bene al cuore e aiuterebbe ad abbassare glicemia e colesterolo

Il pane è alla base della dieta mediterranea e secondo una ricerca dell’Università di Firenze, può contribuire alla salute del cuore. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori della facoltà di Scienza dell’Alimentazione, un particolare tipo di grano avrebbe delle proprietà benefiche per il cuore. Infatti i risultati della ricerca hanno rivelato che il consumo di pane fatto con grano antico abbasserebbe i livelli di colesterolo e glucosio.

Il grano antico altro non è che il grano coltivato in modo tradizionale e non prodotto industrialmente. I grani moderni sono geneticamente diversi rispetto a quelli tradizionali. La grande produzione di massa impone la coltivazione di un prodotto forte, che resista alle intemperie e che sia lavorabile velocemente. Inoltre il grano finale, usato per pane e pasta, viene raffinato. Purtroppo questi processi fanno perdere al grano moderno molte delle originali qualità nutritive.

Secondo i ricercatori dell’Università fiorentina, queste qualità permetterebbero al grano antico di avere benefici effetti sui livelli di colesterolo e glucosio nel sangue. Non solo, questi frumenti antichi avrebbero anche un potere antiossidante e antiinfiammatorio perché contengono vitamine B ed E oltre a minerali come potassio, ferro e magnesio

Anche la pasta è alla base della dieta mediterranea ma occorre fare attenzione al condimento. Per esempio ecco un primo con niente colesterolo e benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo. Si può mangiare a pranzo ma anche a cena. Molti pensano che la pasta faccia ingrassare e quindi sia meglio evitare i carboidrati a cena. Ma non è così, infatti uno studio dimostrerebbe il contrario. Ecco perché questa bufala ridarà gioia a chi ama mangiare questo buonissimo cibo che farebbe anche dimagrire.