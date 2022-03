Tra le tante passioni che stanno avendo sempre più praticanti in Italia, oltre al calcio, c’è la cucina. Un tempo affidata solo a nonne e mamme o zie, oppure agli chef dei ristoranti, da qualche anno la praticano un po’ tutti. L’interesse è trasversale, dai bambini ai ragazzi fino ad arrivare agli adulti, coinvolgendo sempre più i maschi. Forse sono stati complici di questo trasmissioni televisive di successo, ma anche la presenza sul territorio di vari tipi di ristoranti, dal cinese all’egiziano o messicano.

Assaggiare piatti diversi dalla nostra tradizione culinaria a volte spinge a replicarli a casa. La passione per la cucina include spesso quella per la pasticceria. Dai biscotti alle torte, di cui è un classico la torta di mele, le case spesso profumano di vaniglia e cioccolato. Un classico è anche il Pan di Spagna. Si può mangiare da solo o può servire per preparare torte farcite con creme varie. Ci sono delle ricette per fare un Pan di Spagna senza l’uso di farina e senza glutine, rendendolo adatto anche a chi ne è intollerante.

Questo Pan di Spagna alto e soffice senza l’uso di farina e senza glutine farà felici tutti bagnato anche così

Ecco cosa occorre per un Pan di Spagna senza glutine:

5 uova;

250 g di amido di mais;

250 g di zucchero;

una bustina di lievito per dolci;

scorza grattugiata di un limone biologico o una bustina di vanillina;

sale.

In una ciotola montare a neve 5 albumi con un pizzico di sale. In un’altra, sbattere con le fruste elettriche 5 tuorli d’uova con lo zucchero. A parte setacciare l’amido di mais con il lievito, poi incorporare ai tuorli e versare l’aroma scelto. Quando il composto è senza grumi e omogeneo, aggiungere gli albumi montati e mescolare con un cucchiaio di legno, dal basso verso l’alto. Ora versare il tutto in una teglia rotonda non molto larga e dai bordi alti, imburrata. Cuocere per circa 40 minuti nel forno preriscaldato a 160 gradi.

Per la bagna di questo Pan di Spagna si può scegliere un liquore diluito in acqua e zucchero. Per rendere la torta da farcire buona anche per i bambini, si potrebbe utilizzare una bagna senza alcol. Sciogliere 150 grammi di zucchero in 400 ml d’acqua a fuoco basso in un pentolino. Spegnere, lasciare intiepidire e aggiungere del succo di frutta oppure una fialetta di aroma (arancia, limone o vaniglia). Dopo 10 minuti la bagna sarà pronta.