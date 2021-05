Quest’estate la voglia di mare e relax dopo un periodo così difficile e impegnativo è sicuramente un toccasana per rigenerare mente e corpo. Tante sono le mete che possiamo scegliere e l’Italia in questo fornisce tanti spunti interessanti.

Dalle nostre isole alle cascate i posti sono tanti e nelle prossime righe ne descriveremo uno davvero da non perdere. Questo paesino raggiante e tranquillo, perla dell’Italia con i suoi mari trasparenti e spettacolari, sarà sicuramente tra le mete più ambite quest’estate.

Stiamo parlando del Golfo degli Aranci vicino la Costa Smeralda fra le località della Sardegna più facili da raggiungere. Questo è possibile grazie ai suoi collegamenti diretti dal Lazio, e Toscana.

Come raggiungere il Golfo degli Aranci e quando andare

Infatti, partendo da Civitavecchia, ci sono circa 13 partenze alla settimana, e il viaggio dura circa 6 ore e 45 minuti.

C’è anche la possibilità di partire da Fiumicino. Sono previste, infatti, 6 partenze alla settimana con un tempo di percorrenza pari a circa 4 ore e mezzo di navigazione.

Oppure si può partire da Livorno per cui sono previste 3 partenze alla settimana e la durata dell’attraversamento è di circa 6 ore 15 minuti.

Il periodo migliore per andare è proprio da fine maggio fino alla fine di settembre. Nei mesi di luglio e agosto le temperature raggiungono circa 30 C° e le acque di questo meraviglioso mare possono riscaldarsi fino a 24-25 C°.

Si narrano alcune leggende

È un posto suggestivo specialmente per le storie che si raccontano. Infatti, sembra che il suo nome derivi da due leggende. La prima narra di un golfo che a seguito di un naufragio si riempì di arance uscite dalla stiva della nave naufragata.

La seconda invece è un riferimento al dialetto del luogo. Si parla infatti di Golfu di li Ranci cioè il golfo dei granchi, animali che effettivamente popolano la costa.

Quali soprese regala questo posto così suggestivo

Il Golfo si trova alla base del promontorio di Capo Figari coperto da boschi di ginepri e di lecci. Questo paesino raggiante e tranquillo, perla dell’Italia con i suoi mari trasparenti e spettacolari, sarà sicuramente tra le mete più ambite quest’estate.

A nord si può trovare la spiaggia di Cala Sabina, un’insenatura accanto al Golfo Marinella. Ad est, invece, vi sono alcune spiagge celebri come quella di Cala Moresca ma per i più romantici esiste Cala Greca, una baia più appartata.

Se si guarda a nord-ovest si possono ammirare e quindi visitare Punta Marana ed il Golfo di Marinella caratterizzate da una lunga spiaggia e acque cristalline.

In lontananza c’è Punta della Volpe altra spiaggia setosa e con un mare azzurro meraviglioso. Inoltre, nei pressi si possono trovare tanti insediamenti turistici da poter visitare. La si può considerare, quindi, una meta da non perdere per quest’estate.