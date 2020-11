La crisi causata dal coronavirus ha colpito duramente tutti i Paesi europei dal punto di vista economico. Per questo molti governi locali si stanno dando da fare alla ricerca di soluzioni per garantire ai loro Paesi una rapida ripresa economica nella fase post-crisi che tutti speriamo arrivi presto.

Tra le varie strategie adottate, ce n’è una di grandissimo interesse per aziende e lavoratori autonomi provenienti da tutto il mondo. S tratta di un fortissimo taglio alle tasse per chi accetta di trasferire la propria sede fiscale all’estero. In particolare, questo Paese europeo offre sconti enormi sulle tasse per chi si trasferisce.

Solo il 50% del reddito verrà tassato per sette anni

L’agenzia Bloomberg ha appena dato la notizia. La Grecia offrirà fortissimi sconti sulle tasse a chi deciderà di trasferirsi nel paese nel 2021. La nuova legge verrà approvata entro fine anno. I lavoratori che si trasferiranno in Grecia vedranno tassato soltanto il 50% dei loro redditi, per un periodo di 7 anni. Si tratta di un vantaggio fiscale fortissimo, che fungerà da calamita per molti lavoratori.

Il piano del Governo greco di centro-destra, guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis, è molto semplice. Questo Paese europeo offre sconti enormi sulle tasse per chi si trasferisce nella speranza di attirare in Grecia capitali e investimenti.

Lo scopo di questa interessante iniziativa fiscale non è solo quello di attirare i lavoratori stranieri. Ma anche di invertire la grave fuga dei cervelli che la Grecia ha subito negli anni della crisi.

Ma questo Paese non offre solo vantaggi ai singoli lavoratori. Bensì fa gola anche ad alcune tra le aziende più grandi del mondo.

Volkswagen e Microsoft hanno già annunciato enormi investimenti

La Volkswagen ha annunciato che farà grandissimi investimenti in Grecia. Addirittura vorrebbe trasformare l’isola di Astipalea, nell’Egeo, nella prima destinazione al mondo dotata esclusivamente di mezzi di trasporto elettrici. Dai bus, alle auto, ai monopattini.

Anche il gigante Microsoft si è avvantaggiato delle ghiotte politiche fiscali del nuovo Governo greco, e sembra voglia fondare un enorme data-center a poca distanza da Atene.

È evidente che questo è il momento adatto per fare investimenti in questo Paese mediterraneo che sta mettendo in campo risposte coraggiose e pionieristiche alla crisi.

Anche gli investimenti sugli immobili sono molto vantaggiosi. C’è un motivo molto interessante per cui Atene è la nuova capitale europea in cui investire nell’immobile.