Il cibo è una fonte di benessere da non sottovalutare. Ogni alimento infatti è capace di portarci tanti benefici di uguale importanza. Eppure, nella maggior parte dei casi, non abbiamo idea di cosa dovremmo mangiare, perché e in che quantità. È questo il caso di cui parleremo oggi. Infatti, pochi sanno che questo ortaggio riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e cancro. Scopriamo subito di quale si tratta.

L’ortaggio di stagione che non può mancare sulle nostre tavole

Ormai siamo abituati ad avere frutta e verdura a disposizione tutto l’anno. Però, dobbiamo ricordarci che ognuna ha la sua stagione. È questo anche il caso dei fagiolini. Durante la primavera e l’estate, infatti, li troviamo al loro meglio.

In realtà, i fagiolini sarebbero dei legumi, ma dal momento che consumiamo tutto il baccello spesso li consideriamo come verdure.

Il fagiolino è molto versatile, ma rimane gustoso in ogni sua variante. Quindi, non dovremmo sforzarci per mangiarlo, anche perché è davvero una fonte inesauribile di benefici per il corpo.

Questo ortaggio riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e cancro

I fagiolini sono grandi alleati della nostra dieta e del semplice mangiare sano. Infatti, questi sono ricchi di proteine, fibre, vitamine, minerali e folati. Sono praticamente privi di grassi e di sodio. In più, non contengono un grammo di colesterolo! Insomma, se vogliamo tenere sotto controllo il nostro girovita, dobbiamo sicuramente includere fagiolini nei nostri passi.

Aggiungiamo anche che questo ortaggio contiene carotenoidi, flavonoidi e fenoli. Questi funzionano come dei portentosi antiossidanti e antinfiammatori. Per questo, e per il loro alto contenuto di fibre, favoriscono il nostro metabolismo e contrastano l’invecchiamento.

Diverse ricerche hanno anche provato che questi fitonutrienti aiutano a ridurre il rischio di malattie al cuore, pressione alta, diabete, artrite e addirittura il cancro.

In più, la vitamina A e il calcio contenuti nei fagiolini rafforzano le ossa e la vista. Insomma, la lista di benefici che questo ortaggio può regalarci sembra non finire più.

Controindicazioni del consumo di fagiolini

Mangiare i fagiolini non ha controindicazioni e possiamo quindi consumarne in quantità ragionevoli. Ricordiamoci però, che la varietà è alla base di una dieta sana.

Per ottenere i maggiori benefici dal consumo di questi ortaggi, mangiamone di diversi tipi e variamo il modo di cucinarli.

