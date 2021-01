Si è sempre alla ricerca di un modo veloce per misurare la giusta porzione di pasta. Se si tratta di pasta corta è abbastanza semplice. Si usa il piatto per dosare la porzione. Ma se si tratta di spaghetti?

Questo oggetto per misurare una porzione di pasta è sempre a portata di mano ma non è la bilancia

Per misurare una porzione più o meno esatta di pasta corta basta usare un piatto. Certo, è difficile essere precisi perché bisogna sempre ricordare che la pasta poi crescerà in volume. Però è un metodo efficace se non è importante che i grammi siano esatti.

Ma quando si parla di pasta lunga, la situazione è diversa. Il piatto non può più essere usato per dosare la porzione. Gli spaghetti crudi non ci entrano quindi è del tutto inutile. E se si prova a misurarli facendo una sorta di “O” con indice e pollice si avrà una porzione esagerata.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Quindi esiste un modo semplice per misurare una porzione di spaghetti senza troppi problemi? Certo, e non è la bilancia. Si trova praticamente in tutte le case. E si tratta del tappo di bottiglia!

Esattamente, un tappo di bottiglia di plastica standard. Questo corrisponde a poco meno di 100 grammi. La porzione indicata a persona. Il procedimento è semplicissimo. Basterà prendere la quantità di spaghetti che entra nel tappo, e il gioco è fatto!

Un metodo risolvi problemi che non comporta nessuno sforzo particolare. Certo la precisione non è massima, ma ci si può accontentare.

Ed ecco che questo oggetto per misurare una porzione di pasta è sempre a portata di mano ma non è la bilancia. Un metodo veloce e efficace, per chi non ha molto tempo e vuole sbrigarsi. Ma senza rinunciare a un pasto equilibrato.

Approfondimento

Un metodo diverso per far bollire l’acqua della pasta più in fretta