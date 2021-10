Le persone anziane spesso tendono a volere conservare tutto quello che possiedono. A volte si tratta di ossessione, ma in altre occasioni invece hanno ragione. Infatti se si ha la pazienza di aspettare decenni esistono molti circuiti di collezionismo in cui è possibile rivendere e guadagnare. Questo oggetto comune che molti hanno in casa potrebbe valere una pioggia di soldi. Vediamo insieme se abbiamo inconsapevolmente custodito in qualche scaffale delle nostre stanze impolverate un piccolo tesoro.

Stiamo parlando delle cassette VHS. Infatti prima della digitalizzazione e della comparsa di grandi colossi della distribuzione come Netflix e Amazon Prime questa era la forma dei film. Molti di quelli che sono stati bambini negli anni ‘90 si ricordano il periodo di trepidazione prima di recarsi al cinema e la sfrenata voglia di comprare le videocassette dei loro cartoni animati preferiti. Lo stesso valeva per i cinefili già adulti. Con la comparsa del DVD e successivamente dello streaming alcuni di noi hanno venduto o, peggio buttato, questi oggetti. I più saggi invece li hanno conservati, a volte per puro sentimentalismo, altre invece in vista di un futuro profitto. Ad ora, infatti, ci sono alcuni titoli che sul mercato del collezionismo valgono parecchi soldi. Vediamo insieme quali.

Un vasto mercato

C’è un mercato più o meno per tutti i generi e in diverse lingue. I più gettonati sono i vecchi film horror, ma non mancano anche quelli di azione o i film di animazione. Non stiamo parlando naturalmente dei titoli più conosciuti, come ad esempio i Grandi Classici Disney. Questi, infatti, sono disponibili e facilmente reperibili anche sul Web, e non sono considerati “rari”. Vediamo invece cosa vale la pena mettere in commercio. Ecco un piccolo elenco:

“Frankestein’s Castle of Freaks” vale circa 1.300 euro; “Don’t Open the Window” è stimato circa 790 euro; “The Beast in the Heat” invece 1.000 euro; il cofanetto disneyano di “Fantasia” su Ebay è valutato ben 3.999 euro; una versione de “La bella e la bestia” del 1991 in edizione speciale invece ne vale 2.000.

Lo stesso vale anche per i manga, o anime, venduti singolarmente o in più numeri. Alcuni libricini di “Inuyasha” e di “Lady Oscar” riescono a raggiungere delle cifre significative.

