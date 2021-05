Finalmente il sole sta spuntando in tutta Italia, facendoci mettere da parte i maglioni pesanti e i cappotti spessi. È arrivato dunque il tempo di vestiti svolazzanti, di sandali gioiello e anche di occhiali da sole.

Ecco perché oggi forniamo un piccolo vademecum per acquistare il giusto paio senza preoccupazioni e problemi. Questo oggetto che tutti abbiamo nel portafoglio può aiutarci a scegliere gli occhiali da sole perfetti che valorizzeranno il nostro viso addolcendoci i lineamenti. Vediamo insieme di che oggetto si tratta.

Scegliere gli occhiali da sole

Stiamo parlando di una tessera qualsiasi: da una carta di credito all'abbonamento dei trasporti.

Basta mettersi davanti allo specchio e appoggiarla verticalmente a uno dei due lati del nostro naso. A questo punto bisogna verificare se il bordo della carta oltrepassa il nostro occhio. Se questa condizione non si verifica dobbiamo optare per un occhiale di piccola dimensione, se invece avviene si deve propendere per uno bello grosso. Nel caso in cui la tessera coincida con l’occhio significa che bisogna acquistare una taglia intermedia.

Una guida per orientarsi

In realtà un metodo per scegliere degli accessori da accostare al viso è quello di studiare la forma della propria faccia. Ne esistono sei tipi:

a) la forma passepartout è l’ovale. A questi tipi di viso sta bene praticamente tutto. L’ideale è scegliere un paio di occhiali da sole di modello cat eye;

b) un viso allungato, invece, dovrebbe optare per un occhiale spesso;

c) se si ha un volto quadrato meglio propendere per una montatura più armoniosa e rotonda;

d) al contrario, per un viso rotondo, invece, va assolutamente evitata preferendone una quadrata;

e) se si ha un volto a forma di cuore si deve optare per occhiali il più sottili possibile;

f) infine per il viso a trapezio si dovrebbe propendere per montature che si sviluppino orizzontalmente.

