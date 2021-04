Il bagno è una parte della casa davvero importante. È necessario che sia pulito e che segua sempre le nostre esigenze. Tutto deve essere al posto giusto. Le tendine della doccia, lo specchio, lo spazzolino, il dentifricio.

È un posto privato a cui si affida la propria intimità. Vi sono, inoltre, diversi oggetti all’interno della toilette. Il water, il lavandino, il bidet, la vasca da bagno. Usarli con parsimonia è indispensabile. È proprio qui che si può avere un risparmio concreto sulla bolletta. In un articolo precedente, infatti, si è visto come risparmiare acqua. Non solo per il bene del portafoglio, ma anche per il pianeta.

In questa parte della casa, però, si trovano tanti altri accessori.

I vari accessori per la cura della persona

In bagno si trovano diversi accessori per la cura della persona. Sono presenti anche prodotti per l’igiene personale. Il Ministero della Salute raccomanda una pulizia approfondita delle mani e del corpo. Soprattutto in un periodo di pandemia come quello che stiamo attraversando.

Ci sono degli oggetti comuni e, per così dire, unisex. È il caso dello shampoo, degli asciugamani o della carta igienica. Proprio quest’ultima può sorprendere con i suoi mille usi nascosti. Pensandoci su, infatti, essa può non avere un solo e ingrato compito.

Questo oggetto che si trova in bagno ha diversi utilizzi sconosciuti.

Nel campo dell’arte

La carta igienica si può utilizzare in un modo abbastanza bizzarro e divertente. Possono nascere delle vere e proprie opere d’arte in cartapesta. Basta fare a pezzi la carta e spargerla con un pennello sulle creazioni tramite colla vinilica e acqua. Un oggetto di cartone rivestito in questo modo si trasformerà in una statua a tutti gli effetti. È necessario lasciare asciugare il tutto per una notte.

Come portacellulare

Il cilindro di cartone che rimane dopo l’uso della carta igienica si può utilizzare come porta cellulare. Ritagliandolo in base alle dimensioni richieste e con qualche accorgimento, può fare un figurone sulla scrivania. Magari decorato con il metodo della cartapesta.

Per i capelli ricci

Dopo aver lavato i capelli, si preparano dei pezzi di carta igienica a forma di sigaretta. Quindi si attorcigliano i capelli stessi intorno ai simil bigodini. Si fa un nodo all’estremità e si ripete il processo per ogni ciocca. Una volta slegati tutti i nodi, la chioma sarà riccia e fluente. Bisogna prendersi tempo e fare un lavoro molto accurato.