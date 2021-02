Questo non è il momento migliore per investire sul miglior titolo bancaria italiano degli ultimi cinque anni: FinecoBank.

In un precedente report avevamo discusso in dettaglio le attese per il miglior titolo bancario degli ultimi cinque anni e la conclusione era stata che anche il 2021 sarebbe stato un ottimo anno per FinecoBank.

L’anno è iniziato bene con un guadagno a oggi di oltre il 10%, ma il titolo non si è distinto come aveva fatto nell’ultimo anno quando, con una performance di oltre il 50%, era stato il migliore titolo bancario tra quelli principali.

Un altro punto a favore di un investimento su FinecoBank viene da una statistica molto interessante elaborato dal nostro Ufficio Analisi. È stata calcolata, sullo storico a disposizione, la probabilità che un investimento a cinque anni su Finecobank avesse un rendimento positivo. Questa probabilità è risultata essere del 100%

Nonostante queste premesse, questo non è il momento migliore per investire sul miglior titolo bancaria italiano degli ultimi cinque anni.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Finecobank

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 14,85 euro, in rialzo dell’1,19% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come si vede dal grafico settimanale il rialzo ha raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 15,155 euro e, quindi, è atteso un ribasso/ritracciamento delle quotazioni. È questo il motivo per cui siamo molto prudenti sul titolo.

Ma fino dove potrebbe spingersi questo ribasso?

Guardando al time frame mensile notiamo come il supporto importante passi per area 13,54 euro.

Lo scenario più probabile, quindi, è che le quotazioni possano scendere fino a questo livello prima di ripartire nuovamente al rialzo verso area 17 euro.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 13,54 euro farebbe cambiare completamente lo scenario e dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

Time frame settimanale

Time frame mensile